L’épouse de Lloyd Austin: Qui est Charlene Austin?

Le président élu Joe Biden nomme des personnes pour son cabinet à gauche et à droite avant son prochain mandat présidentiel, qui commence heureusement dans moins de deux mois.

Dans un éditorial pour L’Atlantique, Biden a révélé son premier choix pour le secrétaire à la Défense, engageant le général à la retraite Lloyd Austin pour le poste important.

«Le fait est que les nombreuses forces d’Austin et sa connaissance intime du ministère de la Défense et de notre gouvernement sont parfaitement adaptées aux défis et aux crises auxquels nous sommes confrontés», a écrit Biden. «Il est la personne dont nous avons besoin en ce moment.»

Austin serait le premier homme noir de l’histoire à détenir le titre.

À côté de chaque homme qui réussit, cependant, se trouve son épouse tout aussi réussie – et la femme de Lloyd Austin depuis 40 ans, Charlene Austin, a été à ses côtés pendant tout cela.

Qui est la femme de Lloyd Austin, Charlene Austin?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur Charlene Austin.

Elle est originaire de Washington DC.

Charlene Austin est originaire de Washington DC et a étudié à l’université de Fayetteville State University, à Fayetteville, en Caroline du Nord, où elle a obtenu un baccalauréat en sciences.

Elle a ensuite fréquenté l’école d’études supérieures de l’Université Auburn à Auburn, en Alabama, où elle a obtenu une maîtrise en sciences de l’éducation (orientation / conseil).

Charlene Austin est également impliquée dans l’armée.

Elle est mariée à Lloyd Austin depuis quatre décennies, alors vous attendriez-vous à quelque chose de moins, étant donné qu’il a été dans l’armée pendant la majeure partie de sa vie?

Charlene Austin est connue pour son travail au sein de la communauté militaire et a été employée fédérale pendant des années.

Parmi les titres qu’elle a occupés, mentionnons celle de gestionnaire du programme d’emploi des services communautaires de l’armée, de conseillère d’orientation en éducation continue de l’armée et de spécialiste de la transition des membres des troupes et des familles pour le programme de carrière et d’anciens élèves de l’armée.

Austin a écrit sur l’incroyable contribution de sa femme aux familles militaires et militaires du monde entier:

«Depuis que nous avons obtenu notre diplôme du programme de conseil à Auburn, ma femme Charlene et moi avons poursuivi une carrière au service de l’armée américaine. Alors que je me concentrais sur le travail avec les grands hommes et femmes de l’armée pour protéger notre nation, Charlene a consacré son temps et son énergie aux soins et au soutien des familles des militaires.

Elle a remporté d’innombrables récompenses.

Charlene Austin a remporté de nombreux prix pour son implication dans l’armée, y compris Woman of Distinction pour Jefferson County, NY. Elle a également reçu le prix inaugural pour la famille militaire et le leadership du Partenariat pour les enfants du comté de Cumberland.

Elle a également reçu les distinctions suivantes:

«En mars 2013, Mme Austin a reçu le prix du secrétaire de la fonction publique de l’armée pour ses contributions à la communauté et au département de l’armée. En avril 2016, Mme Austin a reçu la Médaille du ministère de la Défense pour service public distingué par le secrétaire à la Défense Ash Carter et la médaille de décoration du service civil distingué du ministère de l’Armée. Parmi les autres récompenses, citons le prix du service civil distingué, le prix du service civil supérieur, la médaille pour service civil et plusieurs prix du général commandant. Elle est membre actif de la sororité Delta Sigma Theta incorporée, une organisation mondiale de service public depuis 1998. »

Lloyd Austin a félicité sa femme pour son rôle militaire.

Austin n’a aucun problème à admettre que son autre moitié a relevé et dépassé les défis auxquels le couple a été confronté en étant dans l’armée la plupart de sa vie.

«Tout au long de notre parcours, Charlene a été à la fois conseillère scolaire et conseillère pédagogique / professionnelle à différents postes à travers le pays. En tant que membre des forces armées, j’ai été muté à une affectation différente tous les trois ans », a-t-il écrit.

«Charlene a fait face au défi commun à tous les conjoints de militaires: changer fréquemment d’emploi et lutter pour obtenir une certification à chaque nouvel arrêt», a-t-il poursuivi.

«Charlene avait une responsabilité supplémentaire de diriger des groupes de soutien familial dont les rangs étaient remplis de jeunes conjoints aux prises avec des problèmes difficiles pendant que leurs conjoints étaient déployés», a ajouté Austin.

