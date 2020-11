L’épouse de Kevin Costner: qui est Christine Baumgartner?

Vous connaissez peut-être l’acteur Kevin Costner pour avoir joué dans des films et des émissions de télévision comme Yellowstone, danse avec les loups, le garde du corps, et Les Incorruptibles.

Le dernier film de l’acteur de 65 ans est un thriller à l’ancienne appelé Laisse le partir, qui met en vedette lui et Diane Lane. Il est sorti en salles le 6 novembre.

Costner est souvent aux yeux du public, mais il a tendance à rester pour lui-même. Apprenons-en plus sur sa vie privée avec sa femme, Christine Baumgartner.

Qui est l’épouse de Kevin Costner, Christine Baumgartner?

Christine Baumgartner a 46 ans et est née le 4 mars 1974, ce qui en fait une Poissons.

Elle est une ancienne mannequin dont les apparitions sur Entertainment Tonight, Inside Edition, et Supplémentaire avec Billy Bush.

En plus de la modélisation, elle est créatrice de sacs à main.

Elle est diplômée de la California State University Fullerton avec un diplôme en commerce.

Depuis combien de temps Kevin Costner et Christine Baumgartner sont-ils ensemble?

Le couple s’est initialement rencontré dans les années 80, lorsque Costner était encore marié à sa première femme, Cindy Costner, et Baumgartner faisait du mannequinat professionnellement.

Cependant, ils se sont reconnectés des années plus tard, en 1999, lorsqu’ils se sont rencontrés dans un restaurant, après le divorce de Costner de sa première femme.

Costner et Baumgartner sont sortis ensemble pendant plus de deux ans, puis se séparèrent brièvement en 2002.

Des personnes proches de Costner ont déclaré que leur relation «était devenue trop compliquée» depuis que Costner avait déclaré qu’il ne voulait plus d’enfants.

Costner se souvient: «Elle a dit: ‘Je vais vous attendre, mais pas longtemps. Lorsque vous revenez à vos sens, revenez vers moi, et je l’ai fait.

Costner et Baumgartner se sont ensuite réunis et se sont fiancés en 2003. Ils se sont mariés en 2004 au ranch de Costner à l’extérieur d’Aspen et se sont mariés depuis.

Qui est Cindy Costner, l’ex-femme de Kevin Costner?

Costner était auparavant marié à Cindy Costner de 1978 à 1994.

Pendant ce temps, ils ont eu trois enfants ensemble, Annie (36 ans), Lily (34 ans) et Joe Costner (32 ans).

Kevin Costner est également le père de Liam Costner, 24 ans, qu’il a eu avec son ex-petite amie Bridget Rooney.

Cindy et Kevin Costner étaient des amoureux de l’université qui se sont rencontrés à la California State University Fullerton. Ils se sont rencontrés au début des années 1970 alors qu’ils travaillaient tous les deux en vue de leur licence et se sont mariés après l’obtention du diplôme de Kevin Costner en 1978.

Cependant, il a été signalé que Cindy Costner avait du mal à s’adapter à l’horaire de travail de son mari et que cela avait causé des problèmes dans leur mariage.

Le couple a fait une déclaration annonçant: «Après 16 ans ensemble, nous mettons fin à notre mariage. Nous avons résolu à l’amiable tous les problèmes concernant nos enfants et nos affaires financières et un règlement matrimonial complet a été conclu.

Enfants de Kevin Costner – combien en a-t-il?

Costner a déjà quatre enfants avec son ex-femme et son ex-petite amie, c’est pourquoi il hésitait à avoir plus d’enfants avec Baumgartner.

Kevin Costner se souvient même: «La peur m’a empêché d’épouser Christine. [She] Je voulais un enfant, mais j’avais peur de ne pas pouvoir être un père efficace. Je me suis réveillé et j’ai pensé: «Vais-je perdre une belle femme qui est prête à être avec moi jusqu’à mon dernier souffle parce que j’ai peur de dire oui à un enfant? C’est tout ce qu’il a fallu. Parfois, vous apprenez que ce dont vous avez le plus peur vous sauvera la vie. »

Après leur mariage, le couple a eu un fils, Cayden Wyatt Costner, qui a 13 ans. Ensuite, ils ont eu Hayes Logan Costner, 11 ans et Grace Avery Costner, 10 ans.

Costner adore être père et dit: «Les films sont magiques, et ils ont toujours été magiques pour moi. Vous pouvez jouer des héros dans les films, mais il y a un moment dans le temps où vous n’êtes qu’un père et vous rentrez chez vous. J’ai joué deux rôles dans ma vie, l’un pour lequel je suis payé, c’est-à-dire le cinéma, et l’autre est celui de père, pour lequel je serai récompensé toute ma vie.

Qui est Liam Costner?

Liam Costner est le fils de Kevin Costner, qu’il a eu avec son ex-petite amie Bridget Rooney.

Liam Costner a 24 ans et est né en 1996.

En fait, Kevin Costner a nié que Liam Costner était son fils au début jusqu’à ce qu’il passe un test de paternité.

La nouvelle épouse de Kevin Costner: comment font-ils leur mariage?

Kevin Costner a déclaré que le secret de son mariage avec Baumgartner était d’avoir «la capacité de dire que vous êtes désolé».

Comme tout autre couple, Costner et Baumgartner traversent leur juste part de hauts et de bas, mais sont toujours prêts à travailler pour leur relation.

Costner a poursuivi: «Je sais que cela semble si simple. Si vous êtes prêt à dire à quelqu’un que vous l’aimez, êtes-vous également prêt à dire que vous êtes désolé? Vous devez le faire, même si vous pensez que vous avez raison.

Quelle est la valeur nette de Kevin Costner?

Kevin Costner a une valeur nette estimée à 250 millions de dollars.

Christine Baumgartner a une valeur nette estimée à 5 millions de dollars.

Quel est l’âge de Kevin Costner?

Kevin Costner a 65 ans. Il est né le 18 janvier 1955, faisant de lui un Capricorne.

Jaycee Levin est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.