L’épouse de Jerry Ferrera: Qui est Breanne Racano?

Félicitations pour Puissance l’acteur Jerry Ferrera et sa femme, Breanne Racano!

Ferrera s’est rendue sur Instagram le 7 décembre pour révéler que Racano est enceinte de leur deuxième enfant – un autre garçon!

« Cela a été une année difficile, c’est sûr. Mais je suis reconnaissant d’avoir ajouté un autre petit garçon à notre famille. 3 d’entre nous deviennent 4 nous! Et je perds probablement le reste des cheveux qui me restent … » écrit-il dans un Légende accompagnant une photo de lui-même, de Racano, de leur fils et de la bosse de bébé grandissante de Racano.

Alors que Ferarra est bien connu pour ses rôles sur Entourage et Puissance, nous sommes curieux d’en savoir plus sur sa femme, qui se trouve être également une actrice.

Qui est l’épouse de Jerry Ferrara, Breanne Racano?

Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur Breanne Racano et des détails sur sa relation adorable avec l’ancienne Entourage étoile.

Breanne Racano est originaire de l’Ohio.

Racano est née dans l’Ohio, mais elle s’est dirigée vers l’ouest lorsqu’elle a terminé ses études secondaires.

Elle est diplômée de la California State University Northridge avec un BA en journalisme et une mineure en géographie en juillet 2012.

Cerveaux et beauté? On dirait ça!

Breanne Racano est une actrice.

Racano joue à la télévision et au cinéma depuis 2006. Ses crédits incluent des apparitions sur CSI, os, et Maître de Aucun.

Elle a fait une apparition de Entourage en 2011. On ne sait pas si c’est là qu’elle a rencontré Ferrera pour la première fois.

Ferrera et Racano sont ensemble depuis plus de six ans.

Racano et Ferarra sont en couple depuis 2014. Après trois ans de rencontres, le couple s’est fiancé en août 2017 et l’a annoncé sur Instagram.

« J’ai dit OUI !!! Attendez, je veux dire … J’ai eu beaucoup de grandes bénédictions dans ma vie », a écrit Ferrera sous-titré une photo de lui et de Racano sur la plateforme de médias sociaux. « Mais celui-ci est de loin le meilleur de tous les temps. Tu es la plus grande personne que j’aie jamais rencontrée! »

L’article continue ci-dessous

Le mariage de Jerry Ferrera et Breanne Racano était parfait.

Fererra et Racano se sont mariés à Canton, la ville natale de Racano, dans l’Ohio en 2017.

Parmi les invités se trouvait Ferrara Entourage co-star Kevin Dillon, qui a partagé une photo jubilatoire de l’heureux couple après la cérémonie. Ensuite, ils sont partis pour une lune de miel à Bora Bora.

Racano a révélé qu’elle avait fait une fausse couche en 2018.

Plus tôt en 2018, le couple a fait une fausse couche. Bien que les fausses couches soient courantes et que les couples puissent souvent avoir des enfants en bonne santé, elles n’en sont pas moins déchirantes lorsqu’elles se produisent.

Dans son annonce sur Instagram, l’actrice a fait remarquer que naviguer sur la grossesse après une perte antérieure peut être une expérience émotionnelle.

Jerry Ferrera a annoncé la première grossesse de sa femme en janvier 2019.

Après avoir partagé leur perte avec leurs abonnés, Ferrera a annoncé que lui et Racano attendaient leur premier enfant ensemble via Instagram en janvier 2019.

« Cela a été un long voyage et nous ne pouvons pas être plus enthousiastes à l’idée de devenir parents. Grandir sans père signifie que c’est le travail / la chose la plus importante que je puisse jamais faire », écrit-il.

« Je ne pourrais PAS être prêt pour cela sans ma belle femme enceinte », a-t-il dit, ajoutant: « Je prie pour qu’il ait votre taille, votre visage, votre athlétisme, votre charme, votre intelligence et le plus important. Votre métabolisme! 2019 ici nous venons! »

Le 7 décembre 2020, Ferrea s’est de nouveau rendu sur Instagram pour révéler la nouvelle de la deuxième grossesse de sa femme.

Les fans ne pouvaient pas en avoir assez de leur adorable annonce, qui mettait en vedette leur fils d’un an.

« WOW! Les meilleures nouvelles du lundi matin! Tant d’amour. Félicitations !!! » un utilisateur d’Instagram a écrit, tandis que beaucoup d’autres ont répondu avec une chaîne de « Félicitations! »

Meilleurs voeux à la famille Ferrara-Racano grandissante.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.

Rebekah Kuschmider écrit sur les célébrités, la culture pop, le divertissement et la politique depuis 2010. Son travail a été vu chez Ravishly, Babble, Scary Mommy, The Mid, Redbook online et The Broad Side. Elle est la créatrice du blog Stay at Home Pundit et elle est co-animatrice du podcast hebdomadaire The More Perfect Union.