L’épouse de Chad Michael Murray: Qui est Sarah Roemer?

« Je détestais le lycée. Je n’avais pas d’amis parce que je ne m’intégrais pas », a déclaré la star de One Tree Hill, Chad Michael Murray.

Alors qu’il manquait d’amitié au lycée, il a compensé par une carrière d’acteur célèbre, beaucoup d’argent et un mariage avec une actrice et mannequin célèbre.

Mais quelle est l’histoire de sa belle épouse, Sarah Roemer?

Qui est l’épouse de Chad Michael Murray, Sarah Roemer?

Sarah Roemer est une actrice et mannequin américaine. Elle est née le 28 août 1984, ce qui fait d’elle une Vierge. Elle est née et a grandi à San Diego, en Californie.

Elle a fréquenté l’école secondaire Horizon Junior-Senior.

Elle est allemande, anglaise, irlandaise et écossaise.

Elle a commencé sa carrière de mannequin à l’adolescence.

La carrière de mannequin de Sarah Roemer a décollé alors qu’elle n’avait que 15 ans.

Elle a été découverte par un éclaireur de mannequins alors qu’elle achetait une tasse de café dans un 7-Eleven.

À l’âge de 17 ans, elle a quitté son domicile pour poursuivre sa carrière de mannequin à New York.

Sarah Roemer a une vaste expérience dans l’industrie cinématographique.

Roemer a travaillé comme actrice dans un total de 19 films et séries télévisées. Elle est surtout connue pour ses apparitions dans Coupe-poignets: une histoire d’amour, La rancune 2, Disturbia, Coutelas, Asile, Viré!, Tomber, Hachi: le conte d’un chien, Enfermé dans, L’artiste con, Réveiller Madison, L’événement, Hawaï 5-0, Aube, Choisi, Le jeu de la petite amie, Manhattan immortel, Obsession mortelle d’Hollywood, et Algorithme: BLISS.

Elle a également été productrice associée sur le tournage de Locked In.

Elle est apparue comme elle-même sur Max sur le plateau: Disturbia… Un regard de l’intérieur, La fabrication de Disturbia, De près avec Carrie Keagan, Ce n’est pas un film de cheerleading: le tournage de «Fired Up!, et Hollywood 411.

Les deux ont travaillé ensemble sur le tournage de la série télévisée originale Choisi.

Chad Michael Murray et Sarah Roemer se sont rencontrés en 2014 et se sont mariés un an plus tard.

Les deux tourtereaux se sont mariés en secret en 2015.

Quelques mois plus tard, Roemer a donné naissance à leur premier enfant.

Chad Michael Murray et Sarah Roemer ont deux enfants.

Les célèbres tourtereaux ont deux enfants ensemble, un fils et une fille.

Leur fils, Rex, est le plus âgé des deux. Et leur fille, Sarah, est la plus jeune.

Rex est né en 2014 et Sarah est née en 2017.

Le 14 mars 2017, Chad Michael Murray a publié une photo sur Instagram, de lui-même tenant la main de sa fille nouveau-née. «Ne t’inquiète pas petite fille, tu peux tenir aussi fort que tu veux aussi longtemps que tu veux, je suis déjà à toi et je ne lâcherai jamais. J’ai maintenant deux femmes incroyables dans ma vie. Mon fils et moi sommes deux chanceux.

Elle adore aller à la plage avec sa famille.

Ce n’est un secret pour personne que Sarah Roemer est une fille californienne.

Faites défiler son flux Instagram et vous trouverez des photos d’elle faisant de longues promenades sur la plage, posant pour la caméra alors qu’elle profite du soleil.

Elle a un énorme succès sur les réseaux sociaux, 99 400 abonnés pour être exact.

