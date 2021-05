L’épouse de Carl Lentz, Laura, revient sur les réseaux sociaux 6 mois après son licenciement

Laura Lentz, l’épouse de l’ancien pasteur de l’église Hillsong, Carl Lentz, rompt son silence six mois après son licenciement.

Lentz a posté un message à ses abonnés mercredi sur Instagram à côté d’une photo de palmiers contre un ciel bleu. Bien qu’elle n’ait pas mentionné directement le renvoi de son mari de Hillsong – que la méga-église attribuait à ses «échecs moraux» – ou son scandale d’infidélité ultérieur, elle a fait allusion à surmonter les conflits.

«J’ai regardé ces palmiers tous les jours au cours des derniers mois et il y a beaucoup de significations symboliques à ces arbres incroyables. quelques-uns qui ont résonné avec moi pendant cette saison de ma vie: ils sont forts, peuvent résister aux plus grosses tempêtes, ils grandissez toujours vers le haut. Liberté, droiture, récompense, résurrection pour n’en nommer que quelques-uns », commença-t-elle dans sa légende.

L’ancien pasteur de l’église Hillsong, Carl Lentz, est parti, avec sa femme, Laura Lentz en 2016. Charley Gallay / Getty Images

Lentz, qui a épousé son mari en 2003 et partage trois enfants avec lui, a déclaré qu’elle avait pris du temps loin des médias sociaux « parce que ce n’était pas bon » pour son âme.

« J’ai bloqué et supprimé plus de personnes et de commentaires que je ne peux en compter. Les trolls sont des lâches, CERTAINS ‘Chrétiens’ sont tout sauf gentils, gracieux ou aimants … mais cela ne m’empêchera pas de grandir et de devenir plus fort, » elle a écrit.

Elle a également révélé qu’elle avait appris «beaucoup» sur elle-même au cours des derniers mois et qu’elle avait découvert qui étaient ses «vrais» amis.

« maintenant plus que jamais je connais la gentillesse de Dieu, sa grâce, son pardon et sa force. J’ai trouvé de vraies amitiés – ceux qui ont été avec moi au sommet des montagnes sont les mêmes que ceux qui sont avec moi dans ma vallée la plus sombre !! i n’oubliera pas qui nous a abandonnés, mais je choisis de garder mon cœur sans amertume et de rester reconnaissant pour ceux qui sont restés et nous ont aimés. «

Elle a ajouté: « Je ne veux pas juger les autres et je ne veux pas être jugée. »

Lentz a conclu son message en partageant ce qu’un ami lui a dit sur la recherche du bien chez les autres.

« une chose qu’un ami m’a dit pendant cette période est: ‘Je préférerais être accusé d’être trop gracieux envers quelqu’un, plutôt que d’être accusé de juger quelqu’un trop durement’ … je veux être connue comme une femme qui voit le bien en les gens et aime vraiment les gens sans condition », a-t-elle partagé.

La maman de trois enfants a ajouté les hashtags #youcanonlychangeyou, #lovewins et #growupwards.

Un jour après son licenciement de Hillsong en novembre dernier, Carl Lentz a annoncé qu’il avait été infidèle dans son mariage.

« Notre séjour à HillsongNYC a pris fin. C’est une fin difficile à ce qui a été le chapitre le plus étonnant, le plus marquant et le plus spécial de notre vie », a déclaré Lentz dans un communiqué, qu’il a partagé sur Instagram à côté d’une photo du couple et leurs enfants.

« J’ai été infidèle dans mon mariage, la relation la plus importante de ma vie et je suis tenu responsable de cela », a ajouté Lentz, ancien conseiller spirituel de la pop star Justin Bieber.

«Cet échec est sur moi, et moi seul et j’assume l’entière responsabilité de mes actes. Je commence maintenant un voyage de reconstruction de la confiance avec ma femme, Laura et mes enfants et en prenant le temps réel de travailler et de guérir ma propre vie et de chercher l’aide dont j’ai besoin », a-t-il écrit.

Décrite comme une «église chrétienne contemporaine», Hillsong, qui a des emplacements dans plus de 20 pays, est connue pour attirer les adorateurs de célébrités, dont Bieber, sa femme Hailey et les sœurs Kylie et Kendall Jenner.

Lentz était le pasteur principal du site de l’église à New York.

En rapport: