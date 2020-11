L’épouse de Bryce Harper: Qui est Kayla Harper?

Félicitations pour la star de la MLB Bryce Harper!

Lui et sa femme, Kayla Harper, se sont rendus sur Instagram le 22 novembre pour révéler qu’elle avait donné naissance au deuxième enfant du couple, une fille nommée Brooklyn Elizabeth Harper.

Alors que les fans des Phillies de Philadelphie connaissent évidemment le voltigeur de droite vedette de l’équipe, nous sommes curieux d’en savoir plus sur la femme de Harper, Kayla, et l’adorable ajout à leur famille déjà mignonne.

Qui est la femme de Bryce Harper, Kayla Harper?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur Kayla Harper et sa relation avec son mari star du baseball, Bryce Harper.

Bryce et Kayla Harper ont deux enfants ensemble.

Bryce et Kayla Harper ont accueilli leur premier enfant ensemble, un fils nommé Krew, en août 2019.

Krew est devenu un grand frère après que Harper a donné naissance à leur deuxième enfant, une fille nommée Brooklyn Elizabeth, en novembre 2020 – juste à temps pour les vacances!

Bryce et Kayla Harper fêteront quatre ans de mariage en décembre.

Le couple s’est marié le 16 décembre 2016 et Kayla Harper a publié un bel hommage à Bryce en l’honneur de l’occasion spéciale.

«L’année 3 du mariage a apporté beaucoup de 3 importants dans nos vies. 13 ans pour faire en sorte qu’une nouvelle ville se sente comme à la maison, un nouveau chiffre à regarder sur le dos de mon joueur préféré, et notre petite famille a grandi, faisant de nous une famille de 3 », écrit-elle dans une légende sincère accompagnant une photo de leur mariage.

«Je t’aime, mon mari [yellow heart], » elle a ajouté.

Elle est passionnée par la nourriture.

Kayla et Bryce Harper gèrent un compte alimentaire sur Instagram appelé @ harp.eats, qui présente des plats vraiment délicieux des restaurants où ils ont dîné.

«Un couple essayant de montrer au monde que les bébés nourris peuvent être plus attrayants que les abdos», lit-on sur leur bio Instagram.

Elle adore être dehors.

Un défilement dans le profil Instagram de Kayla Harper vous montrera qu’elle adore passer du temps à l’extérieur avec ses amis et sa famille – en particulier son fils, Krew!

Elle est la fan numéro un de Bryce, mais n’a pas peur de le rôtir.

Kayla Harper a-t-elle pris des notes de Chrissy Teigen?

La maman de deux enfants est clairement la première fan et supportrice de son mari, mais elle n’a absolument pas peur de le rôtir sur Internet.

En 2019, après que Harper ait remporté un grand chelem pour remporter une victoire contre les Cubs de Chicago, Kayla s’est adressée à Twitter pour à la fois le féliciter et le rôtir en même temps.

«Je ne l’ai jamais vu faire ce grincheux comme un sprint, mais c’est une ambiance dont je ne savais pas avoir besoin», a-t-elle sous-titré une vidéo supprimée depuis de son mari encerclant les bases après son succès.

Cependant, cela ne signifie pas que Harper n’ira pas défendre son mari contre ses ennemis.

Après que les fans des Nationals de Washington aient «franchi la ligne» en chahutant Harper lors de la huitième manche d’un match en 2019, Kayla n’a pas tardé à appeler les chahuteurs «sans classe».

Et bien que Bryce Harper ait refusé de répéter ce que les chahuteurs ont dit, Kayla a révélé que cela avait à voir avec leur fils, né un mois avant l’incident de chahut.

«Lorsque vous amenez son fils ou sa famille, oui, vous franchissez une ligne. Tenez-vous en à votre surutilisé surestimé et Harper suce les chants si vous êtes vraiment ce perdant qui va à un jeu pour chahuter quelqu’un », a-t-elle déclaré dans un tweet supprimé depuis. «Les fans des Phillies pourraient le huer, mais ils n’amènent pas son fils de 4 semaines. Sans classe. »

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.