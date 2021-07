L’époque des Sex Pistols est révolue, selon leur batteur

Actuellement, John Lydon, chanteur du légendaire groupe punk Sex Pistols, fait face à un procès intenté par deux de ses anciens compagnons, le batteur Paul Cook et le guitariste Steve Jones. C’est parce que Lydon a refusé d’autoriser la musique du groupe dans le cadre de « Pistols », la nouvelle série biographique réalisée par Danny Boyle.

Glen Matlock, le bassiste original du groupe, et les représentants légaux du regretté bassiste Sid Vicius, ont soutenu la production de Boyle, mais Lydon note que la licence ne peut être accordée qu’avec son consentement. Selon Paul Cook, ce différend juridique a signifié que les jours des Sex Pistols « sont probablement révolus à la fois ».

Aujourd’hui (20 juillet), une présentation de preuves a eu lieu à la Cour suprême de Londres. Selon Metro, lorsque le représentant de Lydon a demandé à Cook si les Sex Pistols s’étaient séparés « une fois pour toutes », le batteur aurait répondu « probablement ».

Ceci après que lui et Jones ont assuré que les membres du groupe avaient un accord de «règles majoritaires» sur la domination de la musique. « Je pensais que notre relation avec John empirerait lorsque nous l’utiliserions », a déclaré le batteur des Sex Pistols dans une déclaration de témoin oculaire, notant que lui et son partenaire étaient trop gentils avec le chanteur afin de maintenir une bonne relation avec lui.

Je suis mécontent qu’il se comporte comme ça sur un projet important pour Steve, surtout quand nous avons toujours soutenu ses projets personnels.

Face à cette déclaration, Mark Cunningham, le représentant de John Lydon au procès, a déclaré à Cook : « Vous vous en fichez autant que John s’intéresse au projet » Pistols « . » En avril dernier, Lydon a déclaré que la série était « la chose la plus irrespectueuse qu’il ait dû endurer », assurant lors d’un entretien avec le Sunday Times que ni sa participation ni son consentement n’étaient requis.

Lors de sa déclaration au tribunal, Cook a noté que Lyndon avait tout le temps de rejoindre le projet. La mini-série en six parties réalisée par Danny Boyle s’inspire du livre « Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol », publié par Steve Jones en 2016. Lydon soulignera que ces mémoires le décrivent « de manière hostile et flatteuse ». , soulignant un passage dans lequel il est décrit comme « un crétin ennuyeux avec une grande ossature qui en redemande toujours ».