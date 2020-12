L’épisode spécial d’Euphoria met en évidence le manque de fiabilité de Rue en tant que narrateur avec 1 scène

Dans le premier épisode de Euphorie, Rue dit à tous ceux qui regardent qu’elle n’est pas une bonne narratrice; qu’elle pourrait ne pas tout faire correctement, tout le temps. Alors que certains des événements de la série se déroulent à l’insu du personnage de Zendaya, toutes les voix off sont de son point de vue. Et elle n’est pas un être omnipotent. L’émission devait donc révéler que certains aspects qu’elle raconte au public ou même certaines scènes ne sont pas vrais.

Ainsi, dans l’épisode le plus récent diffusé sur HBO, il a été mis en évidence à quel point elle n’est pas fiable. Et le showrunner Sam Levinson en a également parlé. [Spoiler alert: Spoilers ahead for Euphoria’s special episode, “Part One: Rue”].

Rue révèle qu’elle et Jules ne se sont pas fait tatouer les lèvres

Jules (Hunter Schafer) et Rue (Zendaya) dans «Euphoria» «Première partie: Rue» | Eddy Chen / HBO

CONNEXES: 7 émissions avec des couples LGBTQ de même sexe avec lesquels vous pouvez devenir obsédé pendant le mois de la fierté

À la fin de la saison 1 de Euphorie, Rue a le cœur brisé parce que Jules a décidé de donner suite au plan de fuir leur ville. Rue avait été sobre pendant un moment, mais était visiblement encore assez précaire, et était désespérément amoureuse de Jules. Jules montrait des signes d’inconfort avec le fait que Rue comptait sur elle, ou combien Rue tenait à elle.

Bien que tous les deux s’aimaient, il était clair qu’ils étaient au-dessus de leurs têtes. Rue a rechuté cette nuit-là, ce qui a abouti au grand numéro «All For Us» à la fin de la finale.

Donc, au début de cet épisode, l’épisode spécial de la bouteille du réveillon de Noël, pour ainsi dire, qui est dû aux strictes restrictions de tournage et aux refoulements de COVID-19, Rue est à un dîner avec Ali (Colman Domingo) son mentor et sponsor de NA. Ils ont des conversations profondes et Rue révèle que quelque chose qui s’est passé dans la saison 1 n’a jamais eu lieu. Et c’est le tatouage des lèvres «Rules» qu’elle et Jules se sont réunis.

Il n’a jamais été évoqué à nouveau, mais les tatouages ​​sur les lèvres s’estompent notoirement rapidement. Cependant, les fans savent maintenant qu’ils n’étaient jamais là pour commencer. Jules et Rue ont seulement parlé de les obtenir. Mais la séquence qu’ils ont montrée dans la série n’indiquait pas du tout qu’il s’agissait d’un rêve ou d’un souhait; cela ressemblait à une scène ordinaire. Alors qu’est-ce que cela signifie pour Rue, notre narrateur? Encore une fois, cela montre qu’elle ne nous montre pas toujours, au spectateur, l’histoire complète. Ou elle ne nous dit pas ce qui est vrai et ce qui est dans la fiction, dans son esprit.

Levinson a dit que Rue est un narrateur peu fiable

Et cela, bien sûr, a été fait exprès, avec la révélation de son manque de fiabilité dans cet épisode. Dans la featurette après l’épisode, Levinson, le showrunner, a déclaré que les exagérations de Rue commençaient à s’infiltrer.

«Cet épisode commence à semer en quelque sorte les graines que la perspective de Rue est très bien celle de Rue, et elle n’est pas toujours exacte dans sa narration des choses», a déclaré Levinson. «Elle est limitée dans sa capacité à comprendre les autres mondes émotionnels des autres personnages, et cela laisse ouverte l’autre côté de l’histoire, qui est celui de Jules.

Chaque épisode a quelque chose du point de vue de Rue. Que ce soit ses pensées sur les nus ou sur Nate Jacobs et comment elle le traiterait dans une situation anarchique. Mais tout ne l’est pas, bien sûr. Mais cela laisse ouvertes certaines questions sur les scènes qui auraient pu être inventées dans la tête de Rue.

Cela a également un impact sur l’histoire d’amour de Rue et Jules et à quoi elle ressemble du point de vue de Jules

Zendaya a également parlé de la narration de son personnage dans la featurette. L’épisode se concentre sur la dépendance de Rue ainsi que sa mentalité sur beaucoup de choses comme la religion, la sobriété et plus encore. Ali parle également de Jules et du fait que les fréquentations ne sont peut-être pas la meilleure chose pour quelqu’un qui essaie de devenir sobre et de le rester. Ils rencontrent également des problèmes avec la façon dont Rue voit sa relation avec Jules.

«Rue est tombée amoureuse de cette idée de quelque chose dont elle n’a jamais vraiment été claire», expliqua Zendaya. «Je pense que les deux ne savent pas ou n’ont pas la compréhension émotionnelle pour pouvoir avoir une conversation sur ce qu’ils ressentent. Cela entraîne beaucoup de problèmes de communication.

C’est assez clair quand Rue décrit se sentir blessé que Jules l’ait trompée lorsqu’elle est allée à Los Angeles, mais passe ensuite sous silence le fait, ou ne reconnaît pas, que les deux d’entre eux n’ont jamais dit qu’ils sortaient ensemble.

Cela coïncide avec le fait que Rue n’est pas le meilleur narrateur, ou ne raconte simplement pas sa version de l’histoire, car les téléspectateurs ne comprennent jamais les sentiments de Jules. Ou comment elle voit les situations, ce qui se passe dans sa tête.

«Jules sent la pression de la sobriété de Rue reposer sur elle», a noté Hunter Schafer dans la featurette. Elle joue Jules et a également joué un rôle dans l’épisode spécial. «Je pense que Jules est vraiment inquiet que si elle fait le mauvais mouvement avec Rue, cela puisse revenir directement à la rechute. Et cela contredit le fait qu’ils sont tous deux très amoureux.

Il repose beaucoup sur Rue et Jules, et Euphorie va certainement approfondir davantage au fur et à mesure que ces promotions se poursuivent et saignent dans la saison 2.

CONNEXES: Les fans de « Euphoria » se demandent si Jules est « toxique » pour Rue – Quelle est la prochaine étape pour ces personnages?