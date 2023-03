La finale de mi-saison de la dernière saison de Better Call Saul a remporté un prix aux Writers Guild of America Awards.

L’épisode « Plan and Execution » de Better Call Saul remporte le prix du meilleur drame épisodique aux WGA Awards

Tu ferais mieux d’appeler Saul a remporté une grande victoire aux Writers Guild of America Awards. Écrivain Thomas Schnauz a remporté le prix du drame épisodique avec l’épisode « Plan and Execution », qui a servi de finale de mi-saison pour la sixième et dernière saison de l’année dernière. Gordon Smith avait également été nominé pour l’épisode « Rock and Hard Place », faisant Tu ferais mieux d’appeler Saul le seul spectacle de la catégorie avec deux nominations. Épisodes de Ozark, Le bon combat, Mauvaises soeurset Rupture étaient également nominés. Tu ferais mieux d’appeler Saul avait également été en lice pour le prix de la série dramatique qui est allé à Rupture.





Félicitant Schnauz pour sa victoire, la star de la série Bob Odenkirk a écrit sur Twitter : « Félicitations à Tom Schnauz ! Quel grand écrivain, et une personne formidable ! J’adore ce type, merci pour tous les merveilleux scripts Tom – – et merci à tous les écrivains sur notre dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul!!! »

« Un incroyable MERCI à tous nos Tu ferais mieux d’appeler Saul écrivains qui ont aidé à construire ce scénario et notre saison, et merci à Bob, Rhea, Banks, GE et à toute la distribution, en particulier Patrick Fabian, qui vient de botter le cul », Schnauz a également dit de la victoire. « Nos scénaristes : Gordon Smith, Alison Tatlock, Ann Cherkis, Ariel Levine, le créateur de notre univers, Vince Gilligan, et notre leader et showrunner incroyable, Peter Gould ! »

Tu ferais mieux d’appeler Saul a remporté plusieurs nominations à la Writers Guild of America au cours des années précédentes. Il a remporté le prix du drame épisodique à deux reprises. Vince Gilligan et Peter Gould ont gagné en 2016 pour le premier épisode de la série, « Uno ». Gordon Smith gagnerait en 2018 pour l’épisode de la saison 3 « Chicanery », qui était un autre des épisodes les plus acclamés de la série.





Tu ferais mieux d’appeler Saul a un autre coup à Emmy Gold

Tu ferais mieux d’appeler Saul est une série qui a été très acclamée mais qui ne semble pas remporter de victoire aux Primetime Emmy Awards. Il a été nominé 46 fois au fil des ans, mais pas une seule fois il n’a remporté la victoire. Les fans ont exprimé leur déception face au camouflet à chaque fois que cela s’est produit auparavant, et il ne reste plus qu’une chance d’obtenir l’or, car la moitié arrière de la saison 6 est éligible pour la saison Emmy de cette année. Peut-être que le dernier lot d’épisodes sera ce qui obtiendra finalement le Breaking Bad spinoff ses prix remportent également les Emmys.

Pendant ce temps, le spectacle se porte bien avec d’autres remises de prix. Il a récemment remporté le prix de la meilleure série dramatique aux Critics ‘Choice Awards, tandis que les stars Bob Odenkirk et Giancarlo Esposito ont également remporté respectivement le prix du meilleur acteur et du meilleur acteur dans un second rôle.