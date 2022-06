L’épisode perdu de Sesame Street jugé trop effrayant pour les enfants refait surface en ligne

Quelque chose de majeur vient de faire son apparition en ligne ! Un épisode classique de Rue de Sesame, qui était auparavant considéré comme un média perdu, a été téléchargé sur r/lostmedia par l’utilisateur de Reddit sarsaparilla170170. L’épisode en question présente Margaret Hamilton revêtant à nouveau le manteau noir et la peau verte en tant que méchante sorcière de l’Ouest de Le magicien d’Oz!

L’épisode commence avec David sortant du magasin de Hooper, seulement pour que le balai de la sorcière lui tombe presque du ciel. C’est ici que la méchante sorcière elle-même fait son apparition, marmonnant qu’elle n’est plus à Oz. Elle se dirige vers David et demande que son balai lui soit rendu. Bientôt, une engueulade s’enflamme entre les deux. Après avoir essayé de le retirer de ses mains, il est alors révélé qu’elle ne peut pas physiquement prendre le balai tant que quelqu’un le tient.

La sorcière jure alors qu’elle fera en sorte que tout le monde soit désolé de ne pas lui avoir rendu son balai, ce qui inclut de faire pleuvoir à l’intérieur du magasin de Hooper et de menacer de transformer Big Bird en plumeau. Bientôt, la sorcière propose un plan pour se déguiser en vieille femme ordinaire et demande poliment de tenir le balai. Est-ce qu’elle fait des ravages dans le gang? Non, elle utilise le balai pour sortir de là, jurant de ne plus jamais revoir Sesame Street !

Le téléchargement en question n’est pas l’épisode complet, car les segments musicaux et éducatifs sont coupés. Cela condense la vidéo en une histoire de quinze minutes qui ne présente que l’histoire centrée sur la sorcière. Bien que ce ne soit pas l’épisode complet, cela peut être considéré comme un avantage pour les fans qui ne se soucient que de vouloir voir la sorcière.

Le retour de la sorcière

Rue de Sesame

L’épisode a été créé le 10 février 1976. Mais après la diffusion initiale, l’atelier de télévision pour enfants a reçu une quantité particulièrement importante de lettres négatives concernant l’épisode. Des parents de partout étaient bouleversés par la représentation de la sorcière, beaucoup d’entre eux rapportant que leurs enfants avaient trop peur pour continuer à regarder. Une autre quantité notable de lettres provenait de la communauté wiccan bouleversée, qui était offensée par la représentation négative des sorcières.

Pour cette raison, l’atelier de télévision pour enfants a décidé de ne pas rediffuser l’épisode. La seule autre fois où l’épisode a été exposé, c’était en 2019 au Museum of the Moving Image pour l’événement « Sesame Street ‘Lost and Found' », qui mettait en vedette des invités parlant des aspects éducatifs et de divertissement de l’épisode après quelques courts clips. ont été projetés.

Alors que Rue de Sesame a gagné son statut et son respect au fil des ans, il n’a pas été sans quelques trébuchements. Margaret Hamilton a choqué le public lorsqu’elle a enfilé le maquillage et le balai verts, et a toujours été un bon sport à propos de l’héritage du rôle. Une autre émission pour enfants de PBS dans laquelle elle est apparue était Quartier de Monsieur Rogersmais contrairement à Rue de Sesame, où leur objectif était de faire croire aux enfants qu’un oiseau pouvait être si gros, Mister Rogers s’est concentré sur le fait que le rôle de Hamilton n’était qu’une forme de faire semblant. C’était peut-être la façon la plus sage de gérer le personnage pour un public plus jeune.

Que vous pensiez qu’une émission a géré le message plutôt qu’une autre. Voir à nouveau l’épisode précédemment caché est toujours une victoire pour les fans de tous âges. Après tout, qui n’aime pas voir Margaret Hamilton s’amuser avec de vieux amis ?