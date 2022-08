L’épisode de l’émission pour enfants australienne Bluey a été «interdit» aux États-Unis parce qu’un personnage a pété

Apparemment, « Family Meeting » n’a pas passé le test et a été interdit.

Cependant, il semble que Disney ait changé d’avis et rétablira l’épisode controversé.

Un porte-parole de Disney Branded Television a déclaré à Pirates et Princesses qu’il sera bientôt disponible en streaming.

Ce n’est pas le moment d’un épisode de Bluey a été tiré et jeté sur le sol de la salle de coupe.

Le diffuseur national australien a confirmé en 2020 que « Teasing » et « Flat Pack » avaient été supprimés en raison de l’utilisation de « ooga booga ».

Le terme a été introduit comme un surnom donné à Bandit par Bluey et Bingo, mais on craint qu’il puisse offenser les peuples autochtones.

L’ABC a déclaré que le terme avait « des connotations raciales et une histoire problématique pour les Australiens autochtones » et le diffuseur a décidé de vider temporairement les deux épisodes.

« L’ABC a un solide bilan pour donner la parole aux Australiens autochtones et un engagement continu à aider à réduire la discrimination et les préjugés et dans ce cas, le langage utilisé était par inadvertance.