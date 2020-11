L’épisode de l’émission de Chappelle retiré du streaming à cause de Ron Jeremy

Un favori des fans Spectacle de Chappelle l’épisode a été supprimé de HBO Max et Netflix. Les services de streaming n’ont pas annoncé qu’ils supprimaient l’épisode de 2004, mais il a été révélé que les récentes allégations d’agression consécutive de Ron Jeremy sont la raison pour laquelle il a été retiré. Au lieu d’essuyer le sketch avec Jeremy, Comedy Central, qui possède toujours la série, a supprimé tout l’épisode intitulé Internet et moment dans la vie de Lil Jon. Toutes les saisons 1 et 2 sont disponibles, moins un épisode, ainsi que les épisodes perdus de la saison 3.

dans le Spectacle de Chappelle croquis avec Ron Jeremy, la star du porno emmène Dave Chappelle dans différentes parties d’Internet, comme s’il s’agissait d’un endroit réel. Jeremy demande à plusieurs reprises à Chappelle s’il « veut (s) me voir faire l’amour », puis l’invite à regarder la sex tape divulguée de Paris Hilton. On pense que Comedy Central et Viacom ont discrètement supprimé l’épisode de 2004 en juin, date à laquelle Jeremy a été arrêté et mis en prison.

En plus du sketch de Ron Jeremy, l’épisode classique de Spectacle de Chappelle comprend également When Keeping it Real Goes Wrong et A Moment in the Life of Lil Jon, où le point de vue de Chappelle sur le rappeur Lil Jon se dirige vers l’aéroport. Il n’a pas été annoncé si Comedy Central mettra en place le reste de l’épisode afin que les fans puissent voir les deux autres croquis qui n’impliquent pas Ron Jeremy. Au moment d’écrire ces lignes, l’épisode entier est absent de Netflix et de HBO Max.

En juin de cette année, Ron Jeremy a été accusé d’avoir agressé sexuellement 4 femmes. Cependant, plus de femmes ont depuis présenté de nouvelles allégations qui remontent aux années 1990. Selon le bureau du procureur du district de Los Angeles, Jeremy a été inculpé de « 11 chefs d’accusation de viol, six chefs d’accusation de copulation orale forcée, huit chefs d’accusation de violence sexuelle par contention, cinq chefs de pénétration forcée par un objet étranger et un chef chacun de sodomie , agression avec l’intention de commettre un viol, agression avec l’intention de commettre une pénétration forcée par voie numérique, pénétration par un objet étranger sur une victime inconsciente et conduite obscène avec une fille de 15 ans. » Ces allégations n’incluent pas 14 autres qui ont été rejetées pour avoir dépassé le délai de prescription à Los Angeles.

Ron Jeremy risque 330 ans de prison s’il est reconnu coupable et est actuellement détenu sous caution de 6,6 millions de dollars. Dans d’autres nouvelles, Dave Chappelle a hébergé Saturday Night Live au cours du week-end où il a évoqué des sujets controversés comme la politique et le racisme. L’épisode a déjà été salué pour être l’un des meilleurs de mémoire récente, Chappelle faisant constamment le SNL les membres de la distribution empêchent le personnage de rire trop fort. Le Daily Beast a été le premier point de vente à rendre compte de la Spectacle de Chappelle épisode extrait de HBO Max et Netflix.

Sujets: Chappelles Show, Netflix, HBO Max, Streaming