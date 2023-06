L’épisode de « Black Mirror » qui nous montre une version tordue de Netflix : la fin de ‘Joan est horrible’ expliquée

Comment expliquer la fin de « Joan is Awful » ? Le premier chapitre de la saison 6 de « Black Mirror » nous présente une Histoire effrayante sur les limites de service de streaming, concernant la vulnérabilité de la vie privée de ses utilisateurs. Ainsi, dans les lignes qui suivent, Mag vous dit tout ce qu’il faut savoir sur son dénouement.

AVERTISSEMENT SPOILERS. « Joan est horrible » est un épisode réalisé par Allié Pankiw et écrit par Charlie Brooker. Il est centré sur une femme qui découvre que la plateforme baie de ruisseau (très semblable à Netflix) a transformé sa vie et ses secrets en une série dramatique, mettant en vedette la célèbre star hollywoodienne Salma Hayek. En ce sens, il voit comment sa réalité se transforme lentement en cauchemar.

En plus de l’interprète mexicain, le casting comprend Annie Murphy, Michael Cera, Himesh Patel, Rob Delaney et Ben Barnes. Vous pouvez apprendre plus de détails à leur sujet dans cette note sur le casting du saison 6 du spectacle.

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « JOAN IS AWFUL » DE « BLACK MIRROR » ?

Vers la fin du chapitre, John découvre qu’elle a autorisé l’utilisation de ses données personnelles par baie de ruisseau, en signant les termes et conditions de l’application lors de son installation. De plus, il est révélé que l’entreprise utilise un ordinateur quantique pour produire l’intégralité du programme sur CGI.

c’est-à-dire le vrai Salma Hayek n’enregistre pas l’émission : l’actrice a renoncé aux droits sur son image afin qu’elle puisse être utilisée par la plateforme dans de nouvelles productions, grâce à une technologie de pointe.

Réalisant que la série montre tout ce qui se passe dans sa vie, John décide d’attirer l’attention de hayek, déféquer dans une église. Elle a une prémisse en tête : Quelle célébrité aimerait voir à l’écran dans ces circonstances ?

De façon inattendue, Salma Elle se rend en personne chez notre protagoniste et avoue qu’elle a pratiquement les mains liées. Le contrat que vous avez signé donne à l’entreprise une liberté absolue sur l’utilisation de votre image.

Ensuite, John convainc la star de s’introduire dans les bureaux de baie de ruisseau et détruire l’ordinateur ensemble.

Joan essaie d’attirer l’attention de Salma Hayek avec un spectacle malheureux dans une église (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « JOAN IS AWFUL » DE « BLACK MIRROR » ?

1. Joan et Salma Hayek sont-elles dans une réalité simulée ?

Les deux femmes parviennent à atteindre l’ordinateur, où un rebondissement inattendu se produit : le personnage de michel cera explique qu’ils sont tous en un réalité simulée.

La vérité est que le John que nous avons rencontré tout au long de l’épisode est la version fictive de l’exécutif. Dans la vraie vie, l’actrice annie murphy C’est lui qui a renoncé à ses droits à l’image et, pratiquement, nous avons été dans un chapitre qui peut voir le « Jeanne d’origine”.

Voici les couches de simulation que nous connaissons dans la série Netflix :

La vraie Jeanne, qui observe sa vie dépeinte par Annie Murphy.

qui observe sa vie dépeinte par La Jeanne de la couche 1 (Annie Murphy), qui voit sa vie dépeinte par Salma Hayek.

qui voit sa vie dépeinte par La Jeanne de la couche 2 (Salma Hayek), qui voit sa vie dépeinte par Cate Blanchet.

qui voit sa vie dépeinte par La Jeanne de la couche 3 (Cate Blanchett), qui observe sa vie dépeinte par une actrice inconnue.

Salma Hayek est l’une des stars de « Black Mirror » – Saison 6 (Photo : Netflix)

2. Est-ce que Joan parvient à détruire l’ordinateur ?

La réponse courte est OUAIS. Malgré le refus de son entourage, reconnaissant que les « âmes numériques » considérées comme réelles mourraient, John elle est consciente que ces événements se sont déjà produits et elle n’a aucun contrôle.

La dernière décision est celle de sa version originale, qui se trouvait dans les bureaux de baie de ruisseau et détruire l’ordinateur.

3. Qu’est-il arrivé à la vraie Joan ?

Quelque temps plus tard, nous voyons que le vrai John elle a quitté son ancien travail et possède maintenant un café (Le café de Jeanne), tout comme il imaginait sa vie dans le passé. Ainsi, il dit à son thérapeute que, finalement, il se sent comme le personnage principal de sa propre vie.

Elle et annie murphy, qui se sont effectivement infiltrés dans le bâtiment de la puissante compagnie, sont assignés à résidence. À la fois parler et rire dans le dernier plan de « Joan est horrible ».

4. Est-ce une critique de l’intelligence artificielle ?

Curieusement, cet opus nous présente une version tordue du géant du streaming Netflix, indiquant clairement jusqu’où la fuite de données privées pourrait nous mener. Cela semble également être une critique de la intelligence artificielle utilisé dans les œuvres narratives.

Auparavant, le showrunner Charlie Brooker avait dit qu’il avait essayé d’écrire un épisode de Miroir noir avec ChatGPT et est sorti « Merde* ».

Comment pourrais-je souligner cette déclaration? Eh bien, montrant comment un ordinateur qui était prêt à remplacer le travail de centaines d’écrivains est détruit.

Charlie Brooker est le créateur de « Black Mirror » (Photo : AFP)

N’oubliez pas que vous pouvez trouver plus de notes sur Série Netflix et le monde du divertissement sur mon profil. Auparavant, j’ai écrit sur « Fake Profile », « Smiley » et sujets connexes. Il vous suffit d’aller sur 45Secondes.fr/autor/carla-ocana. Merci de nous avoir rendu visite aujourd’hui!