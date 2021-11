L’épisode de Black Mirror devenu réalité grâce à Justin Bieber

Miroir noir Il a de nombreux exemples de situations qu’il a prédit, comme le cas d’Instagram et des applications pour noter les utilisateurs, et les diffusions en direct, entre autres. Maintenant, une autre avancée technologique qui était déjà présentée dans la série créée par Charlie Brooker, qui distribue et produit désormais Netflix. Pour ce faire, vous devez remercier Justin Bieber.

Il s’agit d’un concert qui se déroulera en motion capture de manière virtuelle. Les participants pourront interagir avec le chanteur de « Sorry » qui se connectera à un site internet et se présentera sous la forme d’un avatar. Il sera gratuit et pourra être apprécié le 18 novembre. Il y a quelques mois, il y a eu une expérience similaire avec Ariana Grande et le jeu vidéo Fortnite.

La société en charge de cet événement s’appelle Vague et a reçu tout le soutien de Justin Bieber qui a assuré : « Je suis un grand croyant en Vague et j’aime la plate-forme comme une nouvelle façon de se connecter avec mes fans « . Il est à noter que le chanteur est également l’un des investisseurs de cette entreprise. « Je suis ravi d’utiliser cette technologie, de rassembler les gens et de me connecter avec des fans du monde entier. », compléta l’artiste.

La recette pour prédire l’avenir de Black Mirror

Certaines des prédictions de Miroir noir, que certains des cinéastes ont été convoqués par des groupes de personnes intéressées à connaître l’avenir. L’un d’eux était le chef décorateur, Joël Collins, qui comptait dans Regarde qui j’ai trouvé comment il est arrivé à la série et comment il a réussi à réfléchir à chaque scénario, que plusieurs fois il a anticipé ce qui allait se passer.

« Quand j’ai commencé, c’était en 2010 ou 2011, le grand défi dont nous avons discuté avec Charlie Brooker c’était comme ça que l’avenir allait être « , a déclaré le directeur et a assuré : « L’avenir ne changera pas tant que ça en 20 ans. Internet est devenu plus rapide, mais une chaise est une chaise et une table est une table « . De plus, il a expliqué que « Si vous faites quelque chose de futuriste, donnez-lui l’air futuriste, vous avez une chance de perdre le spectateur ». Ainsi, pour concevoir les mondes de la série, il s’est appuyé sur sa propre expérience : « Beaucoup de Miroir noir c’est basé sur le goût, donc j’ai beaucoup conçu en fonction de mes angoisses et de mes goûts ».

