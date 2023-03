L’épisode 9 de The Last of Us et les Oscars 2023 seront-ils diffusés en même temps ?

la télé

Le week-end prochain, il aura deux grands protagonistes : The Last of Us en raison de la clôture de son premier volet et des Oscars 2023. Les diffusions coïncideront-elles ?

©HBO/GettyL’épisode 9 de The Last of Us et les Oscars 2023 seront-ils diffusés en même temps ?

Les prochains jours sont particuliers pour les amateurs de productions audiovisuelles, puisque nous aurons la 95e édition attendue du Prix ​​Oscar ainsi que la finale de la saison de Le dernier d’entre nous. D’un côté, nous avons l’événement chargé de célébrer le meilleur de la cinématographie au cours de l’année écoulée, et de l’autre, la clôture de la série la plus populaire jusqu’à présent en 2023. Peut-on les voir en même temps ?

La Hollywood Academy of Motion Picture Arts and Sciences s’apprête à récompenser les films, acteurs, actrices, réalisateurs et techniciens les plus remarquables, selon les votes de ses membres. Nous connaissons déjà la liste complète avec toutes les nominations, où elles se démarquent Tout Partout Tout à la fois, Les Banshees d’Inisherin et À l’Ouest, rien de nouveau, entre autres. En Amérique latine, les yeux sont rivés sur la catégorie Meilleur film international, où il concourra Argentine 1985.

L’écran HBO et sa plateforme HBO Max ont également un rendez-vous important, puisque la première saison de Le dernier d’entre nous se termine avec la première de l’épisode 9. Dans la version la plus récente, nous voyons les protagonistes atteindre un point culminant dans leur vie et lutter contre de nouvelles menaces pour tenter de survivre. La bonne nouvelle pour les fans est que le deuxième opus a déjà été officialisé, bien qu’il n’y ait pas de date de sortie.

+Est-ce que The Last of Us et les Oscars 2023 seront diffusés en même temps ?

Les Oscars 2023 et l’épisode 9 de Le dernier d’entre nous sera le dimanche 12 mars prochain, donc en premier lieu, ils coïncideront dans la journée. Cependant, il a également été confirmé que La série et la cérémonie de remise des prix partageront un calendrier. HBO a avancé sa première d’une heure, donc ce sera à 19h00 au Mexique, 20h00 en Colombie et 22h00 en Argentine. La cérémonie de remise des prix commencera une heure avant.

Il ne fait aucun doute que ce sont deux événements que les téléspectateurs voudront voir, ils seront donc dans la position difficile de choisir quoi regarder en premier et quoi laisser pour plus tard. Cependant, nous devons nous rappeler que le Prix ​​Oscar ont tendance à durer près de 3 heures, tandis que l’épisode de Le dernier d’entre nous Cela ne durera qu’une heure. Ce sera aussi une question importante de savoir plus tard qui remportera l’audience, ce qui pourrait déclencher un autre débat.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?