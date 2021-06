L’épisode 14 de la saison 3 de Kingdom est-il retardé? Tout ce que tu as besoin de savoir!

Kingdom nous divertit depuis 2012. Mais à chaque épisode, l’intrigue devient plus intéressante. Après la dernière sortie de l’épisode 13 de la saison 3 de Kingdom, tout le monde s’attendait à l’épisode 14. Cependant, il y a eu un retard signalé que l’épisode ne sortirait pas le 4 ou le 11 juillet au lieu de sortir une semaine plus tard.

La campagne Sanyou a été couronnée de succès. Li Xin est plus proche d’un rêve que le roi Ying Zheng a déjà vu d’unifier la Chine. L’armée Qin contrôle désormais les états belligérants à l’est. Tout cela a été possible grâce à Wei qui avait laissé une empreinte géographique.

Kingdom Saison 3 Episode 14 Date de sortie

Un retard a été signalé. Selon les dernières annonces, Kingdom Season 3 Episode 14 sortira le 18 juillet 2021. La bataille à venir publiera plus de détails sur la bataille en cours de Hangu Pass. Les généraux Qin seront-ils capables de supporter les conséquences de la guerre ?

Où regarder la saison 3 de Kingdom ?

Le studio responsable de l’animation de Kingdom est Signpost. Shueisha gère la production avec NHK. Funimation s’occupe des licences. Yasuhisa Hara est le créateur et illustrateur de Kingdom et l’intrigue est une source d’inspiration depuis de nombreuses années. Le voyage se poursuivra jusqu’à ce que Qin atteigne son objectif d’unifier la Chine. De plus, il est conseillé de regarder la série légalement et de soutenir les créateurs via Funimation, si disponible dans votre pays.

