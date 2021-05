L’épée de fer «  pliée  » trouvée dans la tombe d’un soldat romain faisait partie d’un rituel païen

Des archéologues en Grèce ont découvert un homme de 1600 ans le fer épée qui a été pliée lors d’un «meurtre» rituel avant d’être enterrée dans la tombe d’un soldat qui a servi dans l’armée impériale romaine.

La découverte de l’épée pliée était « étonnante », car le soldat a été enterré dans une église primitive, mais l’épée pliée faisait partie d’un rituel païen connu, a déclaré le co-chercheur du projet Errikos Maniotis, doctorant au Département d’archéologie byzantine à Université Aristote de Thessalonique en Grèce.

Bien que ce soldat, qui était probablement un mercenaire, ait pu « embrasser le mode de vie romain et la religion chrétienne, il n’avait pas abandonné ses racines », a déclaré Maniotis à 45Secondes.fr dans un e-mail.

L’enterrement du soldat est la dernière découverte sur le site d’une basilique paléochrétienne à trois nefs datant du Ve siècle. La basilique a été découverte en 2010, lors de fouilles avant la construction d’une voie de métro, ce qui a incité les chercheurs à appeler l’ancien bâtiment la basilique Sintrivani, du nom de la station de métro Sintrivani. La gare se trouve dans la ville grecque du nord de Thessalonique, qui était une métropole importante à l’époque romaine.

La basilique a été construite sur un lieu de culte encore plus ancien; une chapelle du quatrième siècle, qui pourrait être la plus ancienne église chrétienne de Thessalonique, a déclaré Maniotis.

L’enterrement de l’individu dans l’ancienne basilique. (Crédit d’image: Errikos Maniotis)

Au septième siècle, l’église a été endommagée et mal rénovée avant d’être finalement abandonnée au huitième ou au neuvième siècle, a déclaré Maniotis. Au cours de récentes fouilles, les archéologues ont trouvé sept tombes qui avaient été scellées à l’intérieur. Certaines des tombes contenaient deux personnes décédées, mais n’avaient aucun artefact. Cependant, une tombe en forme d’arche contenait les restes d’un individu qui avait été enterré avec des armes, y compris une spatha courbée – un type d’épée longue et droite de la fin de la période romaine (250-450 après JC).

« Habituellement, ces types d’épées étaient utilisés par les forces de cavalerie auxiliaires de l’armée romaine », a déclaré Maniotis. « Ainsi, nous pouvons dire que le défunt, compte tenu également de l’importance du lieu de sépulture, était un officier de haut rang de l’armée romaine. »

L’individu a été enterré avec l’épée pliée, un bouclier-boss et un fer de lance. (Crédit d’image: Errikos Maniotis)

Les archéologues doivent encore étudier l’individu. « Nous ne savons rien de son profil: l’âge du décès, la cause du décès, les blessures possibles qu’il pourrait avoir des guerres qu’il a menées, etc. », a déclaré Maniotis. Cependant, ils ont été intrigués par son épée pliée et d’autres armes, qui comprenaient un bouclier-boss (le centre circulaire d’un bouclier) et un fer de lance.

Jusqu’à présent, l’épée pliée est la caractéristique la plus révélatrice de la tombe. « De telles découvertes sont extrêmement rares dans un paysage urbain », a déclaré Maniotis. «Les épées pliées sont généralement déterrées dans des sites d’Europe du Nord», y compris dans les endroits utilisés par les Celtes , il a dit. Cette coutume a également été observée dans la Grèce antique et bien plus tard par le Vikings , mais « il semble que les Romains ne l’ont pas pratiqué, encore moins lorsque la nouvelle religion, le christianisme, a dominé, du fait que ce rituel [was] considéré comme païen », a déclaré Maniotis.

L’épée courbée est un indice que le soldat était un « romanisé Goth ou de toute autre tribu germanique qui a servi comme mercenaire (foederatus) dans les forces impériales romaines « , a écrit Maniotis dans l’e-mail. Le mot latin » foederatus « vient de » foedus « , un terme décrivant un » traité d’assistance mutuelle entre Rome et une autre nation « , nota Maniotis. » Ce traité permettait aux tribus germaniques de servir dans l’armée romaine en tant que mercenaires, leur fournissant de l’argent, des terres et des titres. [But] parfois ces foederati se sont retournés contre les Romains. «

Image 1 sur 4 La célèbre fontaine de Thessalonique, Grèce. (Crédit d’image: Errikos Maniotis) Image 2 sur 4 Les archéologues ont découvert l’ancienne basilique avant la construction dans une station de métro de Thessalonique, en Grèce. (Crédit d’image: Errikos Maniotis) Image 3 sur 4 Un collage de photos montrant la nouvelle station de métro Sintrivani, où les archéologues ont trouvé la basilique et la tombe du soldat. (Crédit d’image: Errikos Maniotis) Image 4 sur 4 Un coup d’œil à l’intérieur de la station de métro Sintrivani à Thessalonique. (Crédit d’image: Errikos Maniotis)

L’équipe archéologique a récemment trouvé des pièces de monnaie anciennes sur le site, ils prévoient donc de les utiliser, ainsi que le style du pommeau de l’épée, ou le bouton sur la poignée, pour déterminer quand ce soldat a vécu, a noté Maniotis.

« L’armement du soldat [weapons] mettra en lumière l’impact que la présence de la communauté de mercenaires étrangers a eu dans la ville de Thessalonique, la deuxième plus grande ville, depuis la chute de Rome et après Constantinople, dans l’Empire romain d’Orient. «

Mosaïque et cimetière

La découverte de l’ancienne basilique a révélé d’autres objets anciens. Des archéologues dirigés par Melina Paisidou, professeur agrégé d’archéologie à l’Université Aristote de Thessalonique, ont également fouillé le magnifique sol en mosaïque du bâtiment, a déclaré Maniotis. La mosaïque montre une vigne avec des oiseaux sur ses tiges, y compris le mythique phénix avec un halo qui a 13 rayons en son centre. Seuls sept autres oiseaux représentés ont survécu, mais l’équipe archéologique postule qu’il y avait à l’origine 12 oiseaux et que la mosaïque est probablement une représentation allégorique du Christ et des 12 apôtres, a déclaré Maniotis.

En outre, une découverte sur le site en 2010 a révélé environ 3000 sépultures anciennes dans le cimetière oriental de Thessalonique, un lieu de sépulture qui a été utilisé de la période hellénistique (environ 300-30 avant JC) jusqu’à juste avant la fin de l’Antiquité (600-700 après JC), selon les origines anciennes .

