L’épée céleste classique One Off PS3, qui aurait pu donner naissance à une franchise, est en cours de remasterisation ou suivie par les aficionados de PlayStation

Puisque Heavenly Sword n’est pas un titre PS Plus, c’est un Playstation exclusif qui ne peut être joué que sur une PS3. Néanmoins, les fans s’attendent toujours à ce que Sony aille au-delà pour ramener ce jeu PS3 négligé.

Ninja Theory a créé et publié le jeu de hack-and-slash 2007 exclusivement PlayStation, Heavenly Sword. PlayStation détient toujours les droits de propriété intellectuelle sur Heavenly Sword, même si Théorie des ninjas est maintenant un studio Xbox. En conséquence, l’entreprise pourrait remasteriser le jeu si elle le souhaitait. Le jeu PS3 et bien d’autres bénéficieraient du traitement de remake, c’est donc précisément ce que les fans attendent.

De plus, il serait avantageux que Heavenly Sword ait un remaster potentiel car il s’agit d’un jeu PS3 sans prise en charge des trophées.

Les partisans de Heavenly Sword soutiennent que le jeu est sous-estimé et devrait avoir une suite ou un remaster. Il présente, cependant, l’acteur Andy Serkis en tant qu’antagoniste et a rapidement amassé un joueur suivant, lui donnant le potentiel de lancer une série pour la PlayStation, un peu comme

Dieu de la guerre l’a fait. Malgré la courte durée du jeu, il a été bien accueilli et vendu à plus d’un million d’exemplaires. Selon les rumeurs, la suite de Heavenly Sword aurait eu un monde ouvert avec des paramètres dynamiques.

Cependant, Sony a abandonné la suite de Heavenly Sword car il ne percevait aucune chance de gain commercial. Les futures versions seraient en cours de production. Sony pourrait décider de dépoussiérer les étagères pour une suite de Heavenly Sword puisque les composants du jeu abandonné ont déjà été fabriqués. L’option de revisiter les adresses IP exclusives de Sony pour les prochaines versions se présenterait avec un remaster.

Heavenly Sword est l’une des rares exclusivités PlayStation qui n’a pas reçu de remasterisation ou de suite, il est donc compréhensible que les gens espèrent que la société se souviendra de ce jeu autrefois populaire. Cependant, la PS3 n’est pas native du service d’abonnement de PlayStation, ce qui peut inciter davantage les fans à protéger le catalogue PS3.