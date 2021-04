L’épave la plus profonde découverte à ce jour est un destroyer de la Seconde Guerre mondiale à 6500 mètres sous l’eau

25 octobre 1944. Le destroyer de classe Fletcher USS Jonhston (DD-557), qui combattait dans la bataille de Samar aux Philippines, a été coulé après avoir été exposé pendant trois heures à des combats intenses contre une flotte de destroyers japonais, dont le Yamato. 327 personnes étaient sur ce bateau. Seulement 141 ont survécu. Le navire a coulé en mer et a été découvert en 2019, à un profondeur de 6456 mètres. Aujourd’hui, enfin, il a été possible de l’atteindre, de l’enregistrer, de le photographier et de l’examiner grâce à un sous-marin habité.

Les responsables d’un tel jalon sont des expéditions américaines de la société de technologie texane Caladan Oceanic. L’équipe, composée de Victor L.Vescovo (commandant à la retraite de l’US Navy et commanditaire de l’expédition), Park Stephenson (également commandant à la retraite) et Shane Eigler (technicien sous-marin principal) ont pu examiner le navire après deux plongées de huit heures. C’est ce qu’ils ont trouvé.

Un immense navire à une profondeur encore plus grande

Pour nous donner une idée de l’ampleur de ce naufrage, nous pouvons nous souvenir du Titanic. Celui-ci, situé à environ 600 kilomètres au large de Terre-Neuve, au Canada, se trouve sur le fond marin à environ 4 000 mètres de profondeur. L’USS Johnston, quant à lui, est situé à 6456 mètres au large des Philippines.

C’est ainsi que le navire était avant de couler.

L’épave, qui est la plus profonde jamais localisée, a été découverte en 2019. À cette époque, certaines parties du navire pouvaient être enregistrées avec un véhicule télécommandé (ROV), mais la plupart de l’épave, y compris les deux tiers avant, qui sont encore debout et intacts, la proue, le pont et la section médiane, ils étaient trop profonds. Le ROV était capable d’atteindre 6000 mètres, donc une grande partie du navire attendait toujours d’être revue.

Maintenant, grâce à cette nouvelle expédition, il a été découvert que le numéro « 557 » sur le casque est toujours visible, que les deux tourelles de cinq pouces sont terminées et que les deux supports de torpilles jumelés et les supports d’armes restent en place. Ce qu’il n’a pas découvert, ce sont des traces humaines ou des vêtements. Rien n’a été extrait des restes non plus.

Comme l’explique Park Stephenson, ils ont pu voir l’étendue de l’épave et les graves dommages infligés pendant la bataille. Et c’est que l’USS Jonhston a été attaqué par l’un des plus grands navires de guerre jamais construits, le cuirassé Yamato de la marine impériale japonaise, un cuirassé de 263 mètres avec neuf canons de 460 millimètres. Ce serait coulé le 7 avril après une attaque aérienne massive.

