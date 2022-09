L’EP Rings of Power, Lindsey Weber, déclare que le budget de l’émission est « nettement inférieur » à ce que rapportent les rapports

Les anneaux de pouvoir a été créée jeudi soir, ramenant les fans sur la terre bien-aimée de la Terre du Milieu et au-delà tout en introduisant une nouvelle génération dans le monde créé par JRR Tolkien. La série, basée sur les annexes du travail de Tolkien, ne manquera pas de faire fuir certains fans car elle s’éloigne de l’histoire gravée dans la pierre qui a été établie. Cependant, d’un point de vue purement fantaisiste, Les anneaux de pouvoir a tout le nécessaire pour être un succès retentissant pour la course prévue de cinq saisons.

Les rapports concernant le budget de la série font l’objet de discussions depuis des années, car la première saison à elle seule aurait un budget proche de 465 millions de dollars, la série entière atteignant plus d’un milliard de dollars. Cependant, ces chiffres sont maintenant contestés par Lindsey Weber, un producteur exécutif du projet le plus récent et le plus coûteux d’Amazon. Lors d’une interview avec le podcast Hero Nation de Deadline, Weber a déclaré: « Le vrai nombre n’a jamais été rapporté. »

« Le vrai chiffre n’a jamais été rapporté… et il est nettement inférieur aux chiffres dont on parle. Votre objectif en tant que producteur est de mettre l’argent à l’écran… et d’attendre que les choses avancent. »

La première saison de l’émission a été tournée en Nouvelle-Zélande, et les effets visuels et CGI du premier épisode étaient parmi les meilleurs à voir sur petit écran. De toute évidence, Amazon et Prime Video font bon usage de leur argent Jeff Bezos, créant scène après scène à couper le souffle avec une cinématographie magnifique. Que le budget de Les anneaux de pouvoir dépasse 1 milliard de dollars ne semble pas avoir d’importance, car la série semble être l’une des émissions les plus époustouflantes jamais créées.

Weber est soulagé de voir enfin Les anneaux de pouvoir Diffusé au public

Studios Amazon

Amazone et Le Seigneur des Anneaux sont liés depuis cinq ans depuis Les anneaux de pouvoir a été annoncé pour la première fois en 2017. D’innombrables heures et un travail méticuleux ont été consacrés à la réalisation de l’une des séries télévisées les plus vastes jamais vues, et les acteurs et l’équipe sont soulagés de voir enfin la série atteindre le public. Lors de son interview avec Hero Nation, Lindsey Weber a exprimé sa gratitude pour avoir terminé la première saison de la série tant attendue.

« C’est un soulagement dans une certaine mesure, juste d’avoir cette chose sur laquelle nous avons travaillé et dont nous avons parlé pendant tant d’années maintenant. C’est très humiliant de faire partie de cette chose qui est tellement plus grande que nous tous. «

Les anneaux de pouvoir étoiles Morfydd Clark, Lenny Henry, Markella Kavenagh, Sara Zwangobani, Dylan Smith, Robert Aramayo, Ismael Cruz Cordova et Megan Richards. Patrick McKay et JD Payne servent de showrunners tout en écrivant pour la série. Vous pouvez attraper Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir sort tous les jeudis à 21 h HE sur le service de streaming Prime Video d’Amazon.