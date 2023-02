Leonardo Sbaraglia rejoint la saison 7 d’Elite : quel sera son rôle

Netflix

Il a été confirmé que Leonardo Sbaraglia fera partie du prochain épisode d’Elite, la populaire série espagnole Netflix. Apprenez tout sur son personnage ici.

©Getty/NetflixLeonardo Sbaraglia rejoint la saison 7 d’Elite : quel sera son rôle.

Les années passent et Élite reste l’une des séries hispanophones phares du service de streaming Netflixpuisqu’en ce moment ils sont en train de préparer ce qui sera leur 7e saison. Il y a peu d’émissions qui atteignent ce nombre de livraisons et tout indique que la plateforme est à l’aise avec les résultats de cette histoire, qui n’ajoutera rien de plus et rien de moins que de Léonard Sbaraglia.

A quelques semaines de l’arrivée du sixième volet du programme, la plateforme a annoncé le renouvellement pour de nouveaux épisodes sur ses réseaux officiels. Cela a suscité une grande surprise chez les internautes, puisqu’une partie d’entre eux considère que la production a considérablement baissé en qualité, même si du côté de l’entreprise, ils ne semblent pas penser la même chose.

+Leonardo Sbaraglia arrive à Elite, saison 7

Tournage de la septième saison de Élite Cela a commencé en octobre 2022, ils préparent donc les prochains chapitres depuis longtemps. Bien que de nouveaux acteurs avec leurs personnages respectifs aient été annoncés, ce jeudi, il a été confirmé que l’acteur argentin Leonardo Sbaraglia rejoindra le casting. Votre papier ? sera le père d’Isadora, interprétée par Valentina Zenere. C’est comme ça qu’ils l’ont annoncé !

« L’association des pères et mères de Las Encinas compte un nouveau membre : Leo Sbaraglia sera le père d’Isadora dans Elite 7 », mentionnez la publication du profil officiel de l’émission. Jusqu’à présent, aucune autre information sur le personnage n’a été fournie, mais nous savons qu’ils reviendront dans la saison Omar Ayuso et Nadia Al Saidiqui recevra également de nouveaux visages : Maribel Verdú, Mirela Balic, Fernando Líndez, Gleb Abrosimov, Iván Mendes et Alejandro Albarracín.

Nous n’avons pas non plus de détails sur son intrigue, mais on estime qu’elle se poursuivra après le sixième épisode, où un mystérieux tireur est arrivé à Las Encinas et a apparemment blessé certaines personnes, mais l’identité de l’attaquant reste un mystère. D’après certains leaks, il est probable que la saison 7 de Élite premières dans Netflix fin 2023 ou début 2024.

