Leonardo, directeur sportif du PSG: “On se demande si Messi pourrait être une signature, on a été attentifs”

Lionel Messi a joué dans l’un des romans du mercato européen des pass, car il était proche comme jamais avant de quitter Barcelone. Dans tous les cas, la star argentine pourrait aller en procès avec le club culé pour obtenir sa sortie, il a donc décidé de continuer avec le contrat.

Cependant, différents clubs ont été attentifs à la situation des 10, comme Manchester City et le PSG. A propos de l’équipe de France, Leonardo, le directeur sportif de l’équipe, a expliqué comment ils avaient suivi la situation de Rosario: «Quand nous avons appris qu’il voulait quitter Barcelone, nous y avons pensé. On se demande si ça pourrait être une possible signature. “

«Ces joueurs sortent complètement de l’ordinaire. Messi était une tentation. C’est un joueur extraordinaire et dans le football, on peut parler de tout », a ajouté Leonardo, qui s’est entretenu avec Canal +.

De plus, avant que Leo n’envoie le burofax à Barcelone, Thomas Tuchel lui-même avait donné l’accueil éventuel à l’Argentin: “Messi serait le bienvenu au PSG comme dans n’importe quelle équipe”, a déclaré l’Allemand, quelques heures à peine après avoir perdu la finale. de l’UEFA Champions League contre le Bayern Munich.

Il est à noter que la relation contractuelle entre Leo et l’équipe culé prendra fin en juin 2021, donc la saison qui est sur le point de commencer pourrait être la dernière de la star argentine de l’équipe espagnole et le PSG pourrait apparaître comme une équipe possible s’il est en l’avenir, finalement Messi choisit de quitter Barcelone.

D’autre part, et concernant la situation actuelle de l’équipe dirigée techniquement par l’entraîneur allemand, Leonardo s’est adressé au mercato des transferts: «Aujourd’hui, tous les clubs doivent vendre pour acheter. Le Paris Saint-Germain est dans la même situation ».

“C’est extraordinaire pour nous d’avoir deux footballeurs comme Neymar et Mbappé dans la même équipe”, a conclu le Brésilien, qui s’est montré d’accord avec l’équipe actuelle du PSG, si bien que l’équipe de France pourrait déjà être retirée du mercato.