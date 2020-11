Leonardo DiCaprio s’est appuyé sur «  Trimalchio  », une ébauche antérieure de «  The Great Gatsby  », pour guider sa performance dans le film – «  Trimalchio était beaucoup plus ouvert  »

Gatsby le magnifique est largement considéré comme l’un des meilleurs romans de la littérature américaine. Le conte intemporel a été ressuscité plus d’une fois, mais son interprétation la plus mémorable est sans doute la restitution de 2013 avec Leonardo DiCaprio et Tobey Maguire.

Bien qu’il soit de notoriété publique que Gatsby le magnifiqueL ‘équipe de production de l’ équipe de production s’est appuyée sur le roman pour créer le film, peu de gens savaient que l ‘équipe comptait réellement sur Trimalchio, une version antérieure du livre, pour guider leur développement.

Leonardo DiCaprio hésitait à signer pour « The Great Gatsby »

Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan, le réalisateur Baz Luhrmann et Tobey Maguire assistent au photocall pour «The Great Gatsby» | Toni Anne Barson / FilmMagic

DiCaprio a toujours été très pointilleux sur ses rôles et sa décision de jouer dans Gatsby le magnifique n’était pas différent. Il savait que l’adaptation du roman américain classique au cinéma serait une tâche énorme, ce qui le faisait hésiter à signer.

«C’était complètement le, tu sais, prendre Gatsby le magnifique», A déclaré DiCaprio. « Jésus Christ. Je veux dire, c’est une entreprise incroyable, mais c’était comme une troupe de théâtre… »

Leonardo DiCaprio et l’équipe de production se sont appuyés sur ‘Trimalchio’ pour développer ‘The Great Gatsby’ en 2013

Gatsby le magnifique est l’un des livres les plus populaires de la littérature américaine, mais beaucoup de gens ne savent pas qu’il existe une version antérieure du roman. L’auteur F. Scott Fitzgerald a écrit Trimalchio, une édition moins connue de l’histoire, avant la publication Gatsby le magnifique.

Trimalcho présente essentiellement le même scénario que Gatsby le magnifique mais présente un dialogue sensiblement différent, entre autres aspects. DiCaprio et Gatsby le magnifique la production s’est fortement appuyée sur cette version lors du développement du film de 2013.

«Pour moi, il s’agissait de revenir à Trimalchio pour trouver l’intention et la motivation originales de Fitgerald avec Gatsby», A déclaré DiCaprio. «Ce qu’il voulait dire avec certaines lignes… Ce qu’il disait à Daisy quand il paraissait parfois obscur dans Gatsby le magnifique, Trimalchio était beaucoup plus manifeste et beaucoup plus explicité… »

Leonardo DiCaprio a remarqué des différences subtiles entre ‘Trimalchio’ et ‘The Great Gatsby’

Une fois que DiCaprio a eu accès aux deux Trimalchio et Gatsby le magnifique, il a pu voir des différences claires entre les éditions.

«C’était le montage, et ce qui a été retiré de Trimalchio, où, en quelque sorte, Gatsby est interrompu, et il s’éloigne, ou s’égare, ou dit quelque chose d’insaisissable et du genre: ‘Qu’est-ce qu’il voulait dire par là?’ »Dit DiCaprio.

DiCaprio a vu des écarts dans le dialogue de son personnage et a obtenu plus de clarté sur les choses qui le confondaient à l’origine dans Gatsby le magnifique roman.

«Pour moi en tant qu’acteur, [it] C’était la comparaison et le contraste de ces deux romans constamment, et grâce à Dieu, Baz me l’a donné parce que cela m’a donné tellement de réponses », a déclaré DiCaprio. «Et nous n’avons pas beaucoup changé le dialogue de Gatsby, peut-être quelques lignes ici et là. Mais j’ai toujours compris ce que je ressentais. J’ai mieux compris ce qu’était l’intention initiale de Fitzgerald.

Les téléspectateurs polarisés de « The Great Gatsby »

Gatsby le magnifique avait une échelle de production massive, avec un budget de plus de 100 millions de dollars, selon The Hollywood Reporter. Et bien qu’il ait bien performé au box-office, gagnant 353 millions de dollars, il a reçu des réponses mitigées de la part des critiques.

Gatsby le magnifique a remporté deux Oscars, pour la meilleure conception de costumes et la meilleure conception de production, à la 86e cérémonie des Oscars.