Leonardo DiCaprio pourrait incarner le leader culte Jim Jones

Il n’y a aucun doute sur les talents d’acteur de Leonardo DiCaprio, l’un des acteurs les mieux payés et les plus recherchés de l’industrie cinématographique hollywoodienne. L’acteur a travaillé avec des cinéastes de grand calibre tels que Quentin Tarantino, Martin Scorsese et très bientôt nous pourrons le voir dans la nouvelle comédie d’Adam McKay « Don’t Look Up », qui est une production exclusive pour Netflix.

Désormais, DiCaprio a été ciblé pour incarner le tristement célèbre chef religieux Jim Jones, fondateur du village de Jonestown et chef de l’organisation chrétienne « Peoples Temple », qui comptait plus de 900 membres sous son contrôle, exerçant son influence sur les convictions socio-politiques de ses partisans.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Star Wars : Rogue Squadrons » reporté sine die

Jim Jones a fait l’objet de toutes sortes d’analyses à travers divers documentaires. Après avoir fondé le village de « Jonestown » dans le pays sud-américain de la Guyane, le 18 novembre 1978, alors entouré des autorités américaines, le pasteur a organisé un grand suicide de masse dans lequel non seulement a mis fin à sa propre vie, mais aussi avec celle de ses paroissiens.

Selon Deadline, Leonardo DiCaprio est dans les dernières étapes des négociations pour produire et jouer dans ce biopic, qui sera basé sur un scénario écrit par Scott Rosenberg (Venom). Jusqu’à présent, il n’y a pas de détails sur qui serait en charge de diriger le projet, car il en est aux premiers stades de développement.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Inglourious Basterds » était sur le point d’être une mini-série

DiCaprio n’est pas étranger à jouer des personnages réels. Du milliardaire névrosé Howard Hughes dans « The Aviator », le leader du FBI J. Edgar Hoover sous la direction de Clint Eastwood ou Frank Abagnale, qui a été au centre des inspirations du film de Steven Spielberg « Attrape-moi si tu peux » .

Après avoir reçu les applaudissements du public et de la critique avec son interprétation de l’agent de change Jordan Belfort dans « Le loup de Wall Street », Leonardo DiCaprio a finalement décroché son premier Oscar dans la catégorie « Meilleur acteur » avec sa performance dans « The Revenant ». dont son personnage Hugh Glass est considéré comme l’un des personnages les plus fascinants de l’histoire des États-Unis.