Leonardo DiCaprio n’a «  aucune idée  » de ce qui s’est passé au début

Vous souvenez-vous de ce que vous avez fait à la fin du film de science-fiction Début? Vous êtes-vous retourné et avez regardé la personne à côté de vous? Ou vous êtes-vous levé et applaudi, comme si c’était un chef-d’œuvre que vous avez pleinement et immédiatement compris?

Cela fait plus d’une décennie que le film hallucinant et très ambigu de Christopher Nolan est sorti, et au fil des ans, il y a eu toutes sortes de théories sur ce qui s’est passé – en particulier à la fin.

Mais vous ne devriez pas vous battre si vous n’avez pas de Scooby-Doo ce qui s’est passé, parce que même Leonardo DiCaprio a admis qu’il ne l’avait pas fait, et il est dans ce fichu truc.

Même DiCaprio a eu du mal à comprendre l’intrigue complexe de Nolan. Crédit: PA

Le joueur de 46 ans a fait l’admission sur un podcast WTF avec Marc Maron l’année dernière, apparaissant aux côtés de Il était une fois à Hollywood co-vedette Brad Pitt.

Après que Pitt ait admis qu’il ne pouvait pas expliquer certains de ses films de 2019 Ad Astra, DiCaprio a sonné: « Cela ressemble à Début pour moi. Qu’est-il arrivé? Je n’ai aucune idée. »

Il a ajouté: « Parfois, vous êtes juste concentré sur votre personnage, mec … Quand il s’agissait de Chris Nolan et de son esprit et de la façon dont tout cela était reconstitué, tout le monde essayait constamment de reconstituer ce puzzle. »

Lorsqu’on lui a demandé si cela avait finalement du sens, il a répondu: « Cela dépend de l’œil du spectateur, je suppose. »

Si vous vous souvenez, le film se termine avec le totem de Cobb (DiCaprio) toujours en train de tourner – s’il continuait à tourner, alors il rêvait, et s’il basculait, il était en réalité. Mais Nolan nous a laissés suspendus. A lire : "Fantastic Four" arrive enfin au MCU

Le réalisateur lui-même a offert une explication en 2015 lors d’une conférence sur « la réalité et les rêves » à l’Université de Princeton dans le New Jersey – mais c’était un peu plus vague que vous ne le souhaiteriez probablement.

Il a déclaré: « La façon dont la fin de ce film a fonctionné, le personnage de Leonardo DiCaprio Cobb – il était parti avec ses enfants, il était dans sa propre réalité subjective. Il ne s’en souciait plus vraiment, et cela fait une déclaration: peut-être, tout les niveaux de réalité sont valides: la caméra se déplace sur la toupie juste avant qu’elle ne semble vacillante, elle a été coupée en noir.

« Je saute du fond du théâtre avant que les gens ne me rattrapent, et il y a une très, très forte réaction du public: généralement un petit gémissement. Le fait est, objectivement, que cela compte pour le public en termes absolus: même mais quand je regarde, c’est de la fiction, une sorte de réalité virtuelle.

« Mais la question de savoir si c’est un rêve ou si c’est réel est la question qui m’a le plus été posée à propos de l’un des films que j’ai réalisés. Cela compte pour les gens parce que c’est le point sur la réalité. La réalité compte. »

Exactement, la réalité compte, alors dites-nous ce que l’enfer s’est produit.

Caine pourrait bien avoir la réponse définitive dont nous rêvons tous. Crédit: Warner Bros Pictures

Il a dit: « Quand j’ai eu le scénario de DébutJ’étais un peu perplexe, et je lui ai dit [Nolan], «Je ne comprends pas où est le rêve». J’ai dit: «Quand est-ce le rêve et quand est-ce la réalité? A lire : "Into the Spider-Verse" anticipe l'arrivée de la suite

« Il a dit: » Eh bien, quand vous êtes dans la scène, c’est la réalité. « Alors comprenez ça – si j’y suis, c’est la réalité. Si je n’y suis pas, c’est un rêve. »

Étant donné que Caine apparaît dans la scène finale avec DiCaprio, cela signifierait que la fin était réelle et que Cobb est effectivement rentré chez sa famille.

Rien de tel qu’une fin heureuse, n’est-ce pas? Même si cela prend une décennie à comprendre et est toujours enveloppé de mystère.