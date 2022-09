Leonardo DiCaprio, l’éternel célibataire : c’est comme ça qu’il est amoureux selon l’astrologie

Une fois de plus, Leonardo DiCaprio a fait l’actualité. Mais, à cette occasion, pas à cause de la sortie d’un de ses films ou parce qu’il a prononcé un discours sur l’environnement compte tenu de sa lutte contre le changement climatique. Non, les médias de différentes parties du monde et les internautes n’ont pas pu s’empêcher de parler de la séparation de l’acteur de Camila Morrone, sa désormais dernière petite amie. La jeune actrice et mannequin américaine d’origine argentine a eu une relation avec l’acteur oscarisé pour Le revenant Cela faisait quatre ans et il semblait que le lien se renforçait.

Il faut dire que, comme beaucoup de couples, ils avaient passé une épreuve décisive très importante : la pandémie. En fait, plusieurs photographies des deux s’amusant ensemble et très amoureux pendant cette période avaient été rendues publiques. Incroyablement, cependant, Morrone a eu 25 ans en juin dernier et la cour a pris fin. Mais cette information est-elle importante ? Non, s’il n’y avait pas le fait que l’acteur de 47 ans ne cesse de répéter le même schéma.

Leurs dernières fréquentations se sont toujours terminées par hasard lorsque les jeunes femmes ont atteint cette tranche d’âge. Eh bien, il le saura, la vérité est que l’acteur a une grande histoire d’amour avec de longues relations et en même temps des ruptures. Cela peut peut-être être expliqué et mieux compris grâce à certains aspects de son thème astral. donc si tu veux savoir comment Leonardo DiCaprio est-il amoureux selon l’astrologiene bougez pas, ici on vous dit.

+ Thème natal de Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio est né le 11 novembre 1974 dans la ville de Los Angeles, États-Unis à 02h47. Ce sont les données nécessaires pour pouvoir analyser le thème natal de toute personne. Suivant son jour et son mois de naissance, Léonard est né sous la Soleil en Scorpion, dont on pourrait dire qu’il est magnétique et intense. Étant un signe d’eau avec une modalité fixe, leur mode de vie a tendance à être passionné et émotionnel en même temps.

Ils sont tenaces, directs et persistants dans tout ce qu’ils aiment. Le Scorpion approfondit tout ce qu’il touche ou vit. On pourrait voir la même chose dans les rôles que Leo a dû jouer au cinéma. Mais ici, son ascendant entre également en jeu, très présent dans sa carrière d’acteur, d’activiste et, oui, de couple.

léonard est ascendant en balance, un aspect qui le rend élégant et sophistiqué en termes de style. A son tour, il ne supporte pas l’injustice et se bat pour la faire tomber. Pendant des années, DiCaprio a été un fidèle défenseur de l’environnement et l’a confirmé même dans des documentaires réalisés et produits par lui-même.

Un autre point important de l’ascendant Livre sont les liens. Il faut comprendre que ce signe gouverné par Vénus est celui qui régit aussi bien les relations amoureuses que professionnelles. Les liens sont primordiaux dans la vie de ces personnes et les liens affectifs seront le grand thème de leur chemin dans ce monde, comme cela semble arriver à DiCaprio lui-même, qui est également connu pour avoir une grande amitié avec Kate Winslet Oui Tobey Maguire.

En revanche, et malgré sa longue histoire de copines toujours bien plus jeunes que lui, DiCaprio a toujours refusé de parler de sa vie privée et n’a jamais fait de déclarations alors qu’elles lui ont fait des blagues en direct sur cette question. Au contraire, comme l’indique son essence de scorpion qu’en plus du Soleil est présent dans sa Vénus et dans son Mars.

un homme avec Vénus en ScorpionEn général, il est attiré par les personnes mystérieuses, même s’il peut aussi être celui qui aime conquérir avec prudence, beaucoup de retenue et de charme. Sa façon d’aimer est généralement intense et est tout à rien. Et si l’on ajoute à cela le Mars en Scorpion, DiCaprio pouvait être très fougueux, passionné, bien qu’il ait toujours tendance à tout contrôler. De plus, la jalousie peut être présente avec ces deux positions.

Finalement, le Lune, un aspect qui ramène n’importe qui à ses premières années de vie. C’est l’endroit confortable et où l’on se réfugie dans toutes les adversités. Livre réapparaît dans la vie de DiCaprio, puisqu’il a la Lune dans ce signe. Cette position rend les indigènes raffinés avec un grand don pour toutes sortes d’art. Ils n’aiment pas les conflits ou être seuls. Ils peuvent entretenir un lien longtemps justement par peur de rester seuls. En ce sens, il faut aussi dire qu’ils peuvent essayer de se faire aimer de tout le monde, car ils ont un désir dominant d’être aimés. Ils ont besoin d’être parfaits et beaux, mais ils doivent apprendre que l’acceptation de soi passe avant tout.

