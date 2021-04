Leonardo DiCaprio jouera dans le remake d’un film qui a triomphé aux Oscars 2021

Les Oscars 2021 n’étaient pas les meilleurs en termes de divertissement pour les spectateurs, ils ont même décrit la cérémonie comme ennuyeuse, mais parmi tout ce qui s’est passé, la plupart du public n’aimait pas que nous ayons reçu le prix de Un autre tour du meilleur film international, au nom du Danemark. Quelques heures à peine après la cérémonie de remise des prix, ils ont confirmé que aura un remake avec Leonardo DiCaprio. Vérifiez les détails!

La nuit du Oscars est devenu ému quand le réalisateur Thomas Vinterberg a reçu la statuette et s’est souvenu de sa fille, décédée en 2019 dans un accident de la circulation, quelques jours après le début du tournage du film: « Ça ne servait à rien de continuer, mais ça ne servait à rien de ne pas continuer. Elle aurait détesté ça. Nous avons donc décidé de faire le film pour elle. C’était la seule façon de le faire. ».

Il ne fait aucun doute que l’histoire danoise des quatre professeurs qui se lancent dans une expérience sociologique avec l’alcool a captivé le public, tout comme Leonardo DiCaprio. Selon le rapport des médias américains Date limite, Appian Way et Jennifer Davisson ont acquis les droits du film pour faire un remake anglais, mettant en vedette l’acteur de renom.

Selon le rapport, c’était l’un des projets les plus demandés par les sociétés de production, avant même de remporter l’Oscar, Pour ce que DiCaprio et sa société Appian Way ont été les gagnants pour réaliser leur propre version du film danois. Vinterberg il sera producteur exécutif avec Sisse Graum Jørgensen et Kasper Dissing.

De cette façon, le lauréat d’un Oscar pour The Revenant sera comme le personnage joué par Mads Mikkelsen Oui Mike Hampton sera le réalisateur, attendant d’avoir un scénariste. L’annonce était récente, donc aucune date de sortie officielle n’a encore été annoncée.