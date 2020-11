Leonardo DiCaprio «  Jamais tout à fait senti à l’aise  » travaillant sur «  Django Unchained  » de Quentin Tarantino – «  Il a fallu beaucoup de temps pour s’adapter à  »

Django Unchained est l’un des films les plus populaires et les plus controversés de Quentin Tarantino. Avec Leonardo DiCaprio et Jamie Foxx, il raconte l’histoire d’un esclave évadé cherchant à sauver sa femme d’un esclavagiste impitoyable.

Le sujet intense du film n’a été facile à gérer pour aucune de ses stars, en particulier DiCaprio. Heureusement, il avait le soutien de ses camarades de casting pour l’aider à offrir une performance phénoménale.

Leonardo DiCaprio voulait vraiment travailler avec Quentin Tarantino

L’acteur Leonardo DiCaprio assiste à la conférence de presse «Django Unchained» | Han Myung-Gu / WireImage

De Martin Scorsese à James Cameron, DiCaprio a eu le privilège de travailler avec certains des meilleurs réalisateurs du cinéma. Cependant, avant Django Unchained, DiCaprio n’avait jamais travaillé avec Tarantino, qui est un poids lourd hollywoodien à part entière.

Son désir de travailler avec Tarantino l’a amené à accepter son rôle dans Django Unchained, malgré la personnalité méprisable de son personnage.

«Je voulais certainement travailler avec Tarantino, et c’était un ensemble très intéressant sur lequel marcher», a déclaré DiCaprio dans une 2014 refaite à neuf. Variété entrevue. «Jusque-là, il n’y avait pas eu beaucoup de films sur l’esclavage, certainement un film de cette ampleur.

Leonardo DiCaprio a dû « tenir la distance » avec son personnage « Django Unchained »

Avant de commencer à tourner leurs scènes, DiCaprio, Jamie Foxx et Samuel Jackson ont discuté du rôle de DiCaprio dans le film.

« Jouer un être humain aussi incroyablement détestable comme ça, et un personnage si bien écrit, c’était vraiment le premier jour avec les autres acteurs et Jamie et Samuel, c’était comme, ‘Jusqu’où allons-nous avec ça?' » DiCaprio m’a dit. «Et ils ont tous deux dit: ‘Tu ferais mieux de tenir la distance.’ Je me dis: ‘Je suis prêt à, je suis prêt à tenir la distance.’ »

Tout le monde était d’accord sur le fait que DiCaprio devait pousser son personnage à l’extrême afin de vraiment exprimer à quel point l’esclavage était horrible.

« C’est évidemment un sujet incroyablement délicat, mais si vous ne jouez pas ce gars comme le pire fils-de-b-qui puisse jamais être, les gens vont penser que nous gommons ce problème », a déclaré DiCaprio. «Et c’est une question importante à aborder, en ce qui concerne l’histoire américaine. J’ai dit: ‘Je suis tout à fait d’accord, et allons-y.’ »

Leonardo DiCaprio « ne s’est jamais vraiment senti à l’aise » lors de la production de « Django Unchained »

Lorsque la production pour Django Unchained commença, DiCaprio eut peu de temps pour s’adapter. L’une des premières scènes filmées par l’équipe était la bataille de mandingues entre deux esclaves, ce qui était beaucoup pour DiCaprio.

« Le premier jour a été assez – assez fou », a déclaré DiCaprio. «Je veux dire, j’avais deux combattants, et je les appelais le n-mot tous les jours, et c’était – c’était difficile. C’était vraiment difficile, c’était en fait – pris [me] longtemps pour s’adapter. Vous ne vous êtes jamais vraiment senti à l’aise, mais cela fait partie de ce que nous faisons, vous savez?

Le casting a soutenu Leonardo DiCaprio tout au long de la production de ‘Django Unchained’

Même si Django Unchained couvert des sujets très tendus, les acteurs ont pu se rassembler et se soutenir. Foxx a joué un grand rôle en aidant DiCaprio à travailler à travers sa performance.

« Tout le monde était favorable, l’ensemble du casting était favorable », a déclaré DiCaprio. «Vous savez, nous faisons un film, et comme je l’ai dit, tout le casting était – en particulier Jamie – incroyablement encourageant pour moi. J’ai continué à me lever les pouces quand j’étais incroyablement horrible.