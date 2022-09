Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid ont été aperçus très proches, sont-ils en couple ?

in

Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid ont partagé du temps ensemble lors d’une after et beaucoup se sont demandé quel était le lien qui les unissait. Futur partenaire ?

Leonardo DiCaprio Il est actuellement l’un des célibataires les plus éligibles de l’industrie cinématographique hollywoodienne. Récemment, le vainqueur du Oscar a mis fin à sa relation avec Camila Morrone il est donc déjà le candidat idéal pour les femmes qui recherchent un partenaire aux qualités attirantes comme celles que possède l’acteur qui aime partager sa vie avec des filles plus jeunes que lui.

Dans cette description entre le super modèle Gigi Hadid27 ans, qui a partagé du temps avec le talentueux Leonardo DiCaprio à une after Semaine de la mode new-yorkaise où un témoin a révélé qu’ils étaient ensemble à une table lors de la célébration post-événement. Beaucoup ont commencé à se demander quel est le lien qui unit l’interprète de titanesque avec la belle Hadid.

Un nouveau couple de célébrités arrive-t-il ?

Un initié révélé à Magazine américain Quoi Leonardo DiCaprio il a des intentions romantiques avec Gigi Hadid. « Leo a les yeux rivés sur Gigi mais elle n’a montré aucun intérêt »étaient les mots de cette source qu’il a ajouté sans hésitation: « Ils sont amis mais elle ne veut pas avoir de relation amoureuse avec lui pour le moment. ». Apparemment Leonardo DiCaprio doit travailler pour séduire le modèle.

La rencontre de DiCaprio et Hadid a eu lieu quelques semaines seulement après qu’ils Nous confirmé que l’acteur le revenant Oui Camila Morrone Ils ont mis fin à une relation qui a duré quatre ans. « Leo a assisté à des événements et est parti en vacances sans Camila de Care Gala à Unicef ​​Gala à St-Tropez »un initié a dit Nous en juillet. « Il passe plus de temps à traîner avec des amis comme Tobey McGuire et Jamie Foxx »ont-ils fait remarquer de la même source.

Hadid, pour sa part, était auparavant liée à Zayn Malik. Ancien membre de One Direction, 29 ans, est sortie avec elle pendant cinq ans avant de l’arrêter en octobre 2021. Une source a révélé qu’ils avaient des problèmes pendant un certain temps et ont essayé de résoudre le problème, mais cela ne fonctionnait tout simplement pas. Malgré leur rupture, le couple est resté coparental amical avec sa fille Khai, qui aura 2 ans le lundi 19 septembre.

La vérité est que la coparentalité comporte de nombreux défis et des hauts et des bas, mais une source a révélé que la fille sur la couverture de mode et le chanteur de confession sur l’oreiller est-ce ainsi « faire tout ce qu’ils peuvent pour que ça marche »donnant le meilleur d’eux-mêmes pour que leur fille Khai continue d’être « une grande partie » dans la vie de son père.

