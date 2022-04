Leonardo DiCaprio en guerre avec un président d’Amérique latine

Hollywood

Juste avant les élections, l’acteur de titanesque Oui Il était une fois… à Hollywood Il a croisé la route de l’un des dirigeants les plus importants de la région en raison de leurs divergences politiques.

© GettyL’acteur a montré une fois de plus son souci de l’environnement.

Ce n’est pas nouveau de dire que Leonardo DiCaprio Il a été impliqué dans différents aspects politiques du monde pendant des années, en particulier ceux liés à l’environnementalisme. Pour l’acteur de titanesque Oui Il était une fois… à Hollywoodla situation avec le changement climatique est critique, donc chaque fois qu’il le peut, il est chargé de mener un certain type d’intervention pour sensibiliser ses partisans et encourager un changement positif qui permet de sauver la planète Terre de ce qui semble un destin inévitable .

En ce sens, l’un de ses films récents était clairement associé aux problèmes environnementaux. Ne regarde pasle film qui a été présenté en avant-première Netflix et a été nominé pour oscar Il a parlé spécifiquement du déni de certains dirigeants concernant la situation environnementale qui existe sur toute la planète et comment de plus grands efforts pourraient être faits pour inverser la situation. Au-delà de la qualité du long métrage, le message était clair et nécessaire pour ces temps.

À présent, Di Caprio Il était de retour dans l’actualité après avoir parlé ouvertement face à un nouveau processus électoral en Amérique latine. Au Brésil, les citoyens sont sur le point de se rendre aux urnes pour voter pour un nouveau président et pour l’acteur, il est crucial qu’il y ait un changement de gouvernement. Jair Bolsonaro Il est l’actuel président du Brésil, après avoir remporté les élections de 2019.

Jeudi, Di Caprio Il a profité de la portée de ses réseaux sociaux pour sensibiliser ses followers à l’importance de ces élections au Brésil, notamment en ce qui concerne l’environnement et l’avenir de l’Amazonie. « Le Brésil abrite l’Amazonie et d’autres écosystèmes cruciaux pour le changement climatique. Ce qui se passe compte pour nous tous et le vote des jeunes est essentiel pour parvenir à un changement vers une planète en bonne santé », a écrit. Cela a été perçu comme un reproche clair envers Bolsonarosurtout si vous vous souvenez qu’il y a peu de temps vous avez demandé Joe Biden qu’il n’a pas signé d’accord avec le Brésil parce qu’il pensait que la gestion actuelle mettait l’Amazonie en danger.

La réponse de Bolsonaro à DiCaprio

Loin de se taire, le président du Brésil a choisi de répondre ironiquement à l’acteur de Hollywood. « Merci pour le soutien, Leo! Il est vraiment important que chaque Brésilien vote aux prochaines élections. Notre peuple décidera s’il veut maintenir notre souveraineté sur l’Amazonie ou s’il veut qu’elle soit gouvernée par des criminels qui servent des intérêts étrangers. », a-t-il pointé. Ce n’est pas la première fois Bolsonaro parler contre Di Caprioqu’il a accusé en 2019 de certains dons faits par l’acteur qu’il considérait comme « donner de l’argent pour brûler l’Amazonie ». Actuellement, le président du pays sud-américain mène plusieurs politiques visant à exploiter la forêt, car il considère que cela servira à lutter contre la pauvreté au Brésil.

