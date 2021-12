Leonardo DiCaprio donne un aperçu effrayant de ce qui pourrait arriver à la planète Terre en seulement 10 ans

Leonardo DiCaprio a envoyé un avertissement sévère selon lequel les humains doivent agir maintenant pour atténuer les effets potentiellement dévastateurs que le changement climatique est susceptible d’avoir sur notre planète.

S’exprimant dans une interview pour la chaîne YouTube Club des chaînes Netflix, DiCaprio reliait la crise climatique au thème de son film le plus récent : Netflix’s very own Ne cherchez pas, qui est sorti au Royaume-Uni le 10 décembre.

DiCaprio adhère clairement au message sous-jacent du film, énoncé par son réalisateur Adam McKay. Le film parle d’une comète géante qui est sur le point de détruire toute la planète Terre, avec DiCaprio aux côtés de Jennifer Lawrence en tant qu’astronomes tentant d’avertir la population ignorante et apparemment indifférente de la menace.

McKay a écrit le film avec l’intention que la menace imminente de la comète reflète la menace que le réchauffement climatique fait peser sur l’humanité dans la vie réelle.

DiCaprio, triple vainqueur du Golden Globe, a déclaré : « Si je devais décrire Ne cherchez pas en un mot, ce serait « une analogie de la culture moderne et de notre incapacité à entendre et à écouter la vérité scientifique ».

« J’ai souvent – ​​dans ma carrière – cherché un film qui avait une connotation environnementale. Mais tout comme l’inondation d’informations sur le changement climatique, beaucoup de gens ne veulent pas l’entendre – et faire un film à ce sujet est une tâche encore plus difficile à entreprendre. Adam, qui est une personne incroyablement franche sur la crise climatique, voulait vraiment faire un film qui apporte un élément de comédie noire à ce qui semble être un problème intimidant.

Crédit : Alamy

DiCaprio est clairement un fan de la mission du réalisateur McKay ici, et a continué à complimenter le cinéaste de 53 ans, admettant: « Ce qu’Adam a fait de si brillant ici, c’est d’utiliser l’analogie d’une comète géante se dirigeant vers la Terre et race y réagirait d’un niveau politique, d’un niveau scientifique, et ce que nous ferions à ce sujet.

« Cela m’a vraiment rappelé ce que c’est pour les climatologues. Il y a des vérités dures auxquelles ces personnages doivent faire face, un peu comme nous le faisons en tant qu’espèce sur Terre. »

DiCaprio a averti que si les gens n’agissent pas pour lutter contre le changement climatique au niveau micro, alors les types de problèmes rencontrés par les personnages du film ne feront que croître dans le monde réel.

« Beaucoup de ces choses deviennent lentement irréversibles, et nous avons cette fenêtre très limitée de dix ans pour effectuer cette transition. Si nous ne votons pas pour des dirigeants ou ne soutenons pas tout ce qui a à voir avec l’atténuation du climat, nous allons avoir un sort très similaire à ces personnages.

«Nous voyons les ramifications de ce que les scientifiques nous ont dit au cours des dernières décennies, et cela se produit presque à l’année et à la date exactes.

« Ce n’est pas que nous n’écoutons pas. Nous ne prenons tout simplement pas les mesures nécessaires.