Leonardo DiCaprio dit que le nouveau film de Martin Scorsese est un chef-d’œuvre

Le directeur Martin Scorsese travaille depuis quelques années sur son prochain projet de film »Les tueurs de la fleur de lune », qui verra la participation de grands acteurs reconnus comme Leonardo DiCaprioqui a récemment défini ce nouveau film comme un chef-d’œuvre.

Le costumier du film, Jacquelin Ouest, a récemment parlé d’une conversation qu’il a eue avec DiCaprio sur le plateau. »J’en parlais à Leo. Nous avons déjeuné avant de venir ici. Il a dit, ‘Jackie, je pense que nous travaillons sur un chef-d’œuvre.’ Pour Leo, dire que c’était quelque chose. Il ne dit pas ça à la légère. Il est dans le métier depuis qu’il est tout petit. »

Si ce que l’acteur a dit est vrai, ce film s’ajouterait aux livraisons de haute qualité de Scorsese, puisque le réalisateur est reconnu pour être l’un des plus influents du monde du cinéma. DiCaprio joue dans le film en tant qu’Ernest Burkhart, participant avec lis gladstone comme Mollie Burkhart, la femme d’Ernest.

Le film est basé sur le roman de David Grann et l’histoire se déroule dans l’Oklahoma des années 1920. Il dépeint le meurtre en série de membres de la nation Osage, une série de crimes brutaux connus sous le nom de règne de la terreur. Le synopsis du film se lit comme suit :

»À la fin du 19e siècle, les Indiens Osage ont été chassés sur une étendue de terre supposée sans valeur dans le nord-est de l’Oklahoma. Mais son territoire s’est avéré être au-dessus de l’un des plus grands gisements de pétrole des États-Unis ; pour obtenir ce pétrole, les prospecteurs devaient payer à la tribu des baux et des redevances. Dans les années 1920, les membres de la nation Osage étaient devenus les personnes les plus riches par habitant du monde. Et puis l’Osage a commencé à mourir dans des circonstances mystérieuses. »

De même, le scénariste de »Killers of the Flower Moon », Éric Rotha parlé de l’impressionnant ce nouveau film de Scorsese, assurant que ce serait quelque chose que le public n’avait jamais vu et qu’il sera discuté dans les années à venir.

« Je sais que Marty essaie de faire un film qui est probablement le dernier western qui serait fait comme ça, et pourtant avec cet incroyable document social en dessous, la violence et l’environnement. Je pense que ce ne sera comme rien que nous ayons jamais vu, d’une certaine manière. Et donc c’est, pour moi, un pour les âges », a expliqué Roth.

» Killers of the Flower Moon » devrait sortir à l’automne 2023.