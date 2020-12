Leonardo DiCaprio a fait face à des critiques majeures après le tournage de «  Le loup de Wall Street  »

Leonardo DiCaprio a dépeint l’ancien agent de change Jordan Belfort dans le film de Martin Scorsese en 2013, «Le loup de Wall Street». Le film a suivi le mode de vie hédoniste de Belfort, avec de l’argent, de la drogue et des femmes. Bien que le film ait rapporté près de 400 millions de dollars, DiCaprio a fait l’objet de critiques majeures pour avoir assumé le rôle, tout comme Scorsese.

‘Le loup de Wall Street’ a dépeint l’histoire de Jordan Belfort

Le film est basé sur la vraie vie de Jordan Belfort, qui a escroqué les gens sans argent en utilisant une méthode «pump and dump» pour suggérer que les prix des actions à un centime étaient bien plus élevés qu’ils ne l’étaient réellement. Cela a convaincu les gens d’investir des montants plus élevés, certains qu’ils verraient un retour généreux, pour finir par perdre de l’argent. Cependant, Belfort a toujours fait une commission, ce qui l’a aidé à gagner des millions et à créer sa société, Stratton Oakmont.

Belfort a réussi à se construire une vie dont les gens ne faisaient que rêver. Il a épousé Nadine Belfort (nommée Naomi dans le film, joué par Margot Robbie) et a fondé Stratton Oakmont avec l’aide de son meilleur ami de longue date, Donnie Azoff (Jonah Hill). DiCaprio s’est entretenu avec le vrai Jordan Belfort, et il a dit qu’il croyait vraiment que Belfort était désolé pour la façon dont il a vécu sa vie et continue d’essayer de faire avancer les choses – en partie, en partageant son histoire.

Le film a été contrarié par son manque de représentation des personnes les plus touchées

«Le loup de Wall Street» aurait pu faire un excellent travail en racontant l’histoire de Jordan Belfort, mais il manquait de discussion sur ce qui était arrivé à ceux qu’il avait le plus blessé: ses clients. Ceux qui ont fait confiance à Belfort ont perdu de l’argent en son nom, et il y avait très peu de discussions à ce sujet dans le film. DiCaprio et Scorsese ont tous deux été confrontés à des critiques de la part des critiques pour ne pas avoir mieux raconté les histoires de ceux qui ont perdu leur gagne-pain aux dépens de Belfort. Pourtant, DiCaprio a défendu la décision de Scorsese.

« Pour nous, l’ivresse de ce monde est bien plus fascinante », a déclaré DiCaprio sur Édition du matin avec David Greene, ajoutant que tout le monde «connaît les ramifications» qui accompagnent la perte d’argent en bourse. «Pour nous, il était beaucoup plus important d’explorer l’attitude de ces personnes et comment vous pouvez vous perdre.» De plus, Scorsese voulait mettre en évidence les sommets à court terme sur lesquels Belfort prospérait plutôt que de se concentrer sur qui il attaquait sur son chemin. «Les victimes ne sont pas pertinentes», a déclaré DiCaprio, faisant référence à Belfort poursuivant son style de vie.

DiCaprio a également noté qu’il était fier du film pour «prendre des risques» et que la controverse entourant le portrait de Belfort faisait partie de ce qui l’a rendu si grand.

DiCaprio a déclaré qu’il était « libéré » de jouer un tel personnage

Vivre une vie comme Jordan Belfort n’est pas exactement quelque chose que la plupart des gens ont décidé de faire. Et pour cette raison, dépeindre son personnage a donné à DiCaprio une excitation qu’il n’avait pas connue auparavant. «C’est incroyablement libérateur, en termes de performances, de n’avoir aucun fondement moral et personne vraiment dans le film auquel je devais répondre», a-t-il déclaré.

Le film a également donné à DiCaprio une chance de travailler avec des noms énormes et des noms prometteurs. Travailler avec Martin Scorsese est un rêve pour de nombreux acteurs (Jonah Hill a même accepté un salaire de 60 000 € pour faire partie du film). De plus, DiCaprio a passé du temps avec Margot Robbie, qui a mérité son rôle d’évasion dans le film.