Leonardo DiCaprio a été moqué après sa performance dans Don’t Look Up de Netflix

2021 s’est clôturé en grand si l’on parle de premières sur les plateformes. Est-ce quelques jours après la fin de l’année, Netflix il a lancé Ne lève pas les yeux, un film ambitieux qui réunit les plus grandes stars du cinéma de ces dernières années. Cependant, celui qui a su se démarquer des autres était Leonardo DiCaprio, l’acteur acclamé qui cette fois est chargé de donner vie à un scientifique bien particulier. Et les utilisateurs, ils n’ont pas mis longtemps à se moquere sur Twitter à propos d’un détail de son personnage.

Ne lève pas les yeux, tel que traduit pour l’Amérique latine, commence lorsque deux astronomes, interprétés par Jennifer Lawrence et par le protagoniste de Titanesque, découvrez qu’une comète est sur le point d’entrer en collision avec la Terre et ainsi détruire la planète entière. Pour se faire entendre de l’humanité toute entière, ils entament une tournée médiatique et deviennent des figures, flattées ou critiquées, par le grand public.

Sur la bande, le personnage de DiCaprio a une vie assez conventionnelle. Il vit avec sa femme, qui a le même âge que lui, et leurs deux enfants pratiquement adultes. Bien que tout puisse prendre une tournure inattendue lorsqu’il deviendra célèbre. Ce film, avec le scénario et la réalisation de Adam McKay, est catalogué sur la plateforme comme un drame social, une comédie et une science-fiction, c’est-à-dire quelque chose qui est vraiment loin de la réalité. Et les abonnés Netflix ont trouvé la preuve !

« Dans le film Don’t Look Up, Leonardo DiCaprio est montré avec une femme dans la quarantaine.« A écrit un utilisateur sur Twitter. Et il termina : « Cela confirme que le film est de la science-fiction car il ne peut pas être avec une femme s’il a plus de 25 ans ». De cette façon, d’autres téléspectateurs du dernier grand lancement de Netflix ont fait écho à ses propos. Apparemment, c’est une tendance chez les partenaires de l’acteur. C’est ainsi qu’il avait remarqué Ricky Gervais.

Lorsque le comédien a présenté le Golden Globes en 2020il a plaisanté avec l’acteur. « L’Irlandais n’était pas le seul long métrage. Il était une fois à Hollywood dure près de trois heures. Leonardo DiCaprio a assisté à la première et à la fin, son rendez-vous était trop vieux pour lui”. Depuis 2016, elle est en couple avec l’Argentine Camila Morrone (24), qui a 23 ans d’écart.

