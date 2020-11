Leon Robinson n’était pas censé jouer au départ David Ruffin dans la mini-série «  The Temptations  »

À RHOA fans, Leon Robinson est simplement l’ex de Cynthia Bailey et le père de Noelle Robinson. Mais pour les fanatiques de cinéma, Robinson est l’un des hommes les plus remarquables.

Leon Robinson | Michael Loccisano / Getty Images

Avec des rôles dans des films comme L’histoire du petit Richard et Les cinq battements de cœur, il est doué pour jouer des icônes musicales, dont David Ruffin dans Les tentations mini-série. Fait intéressant, Robinson devait initialement jouer le rôle de fondateur du groupe, Otis Williams.

Léon Robinson initialement interprété comme Otis Williams dans ‘Les tentations’

Robinson était fraîchement sorti du succès de son rôle principal dans Les cinq battements de cœur, un film musical sur un groupe de R&B fictif des années 1960. Pendant le tournage du projet, Robinson a rencontré Williams, le fondateur de The Temptations. Williams a été tellement impressionné par la performance de Robinson qu’il lui a offert un rôle dans un biopic sur The Temptations.

Robinson a déclaré à Vlad TV dans une interview récente: «Parce que j’étais dans The Five Heartbeats, j’ai rencontré Otis Williams», explique-t-il. «Il m’a dit qu’il avait un livre et qu’il était en train de faire un contrat de cinéma et que lorsque le film se produira, il voulait que je le joue.

Source: YouTube

EN RELATION: L’acteur Leon explique pourquoi Tupac l’a « salué » sur un plateau de tournage

Quelques années plus tard, Robinson s’est assis avec le casting et les cadres responsables de Les tentations mini-série pour discuter de lui jouant Williams. Mais, Robinson avait d’autres plans.

«Je les ai rencontrés avec la bénédiction d’Otis pour le jouer dans le film … ils savaient qu’Otis voulait que je joue le rôle et ils étaient donc prêts à entamer des négociations mais avant de le faire, ils voulaient d’abord me parler et voir ce que J’ai pensé que je devrais jouer », dit Robinson. «Et je leur ai dit que je serais mieux servi ce film si je jouais le rôle de David Ruffin,»

Robinson dit que le casting et les dirigeants du film étaient ravis de sa suggestion de jouer Ruffin. Heureusement, Williams était compréhensif et le reste appartient à l’histoire.

Leon Robinson brille dans le rôle de David Ruffin dans « The Temptations »

Ruffin a rejoint The Temptations en tant que chanteur principal du groupe en 1964. Il a dirigé le groupe dans certains de leurs plus grands succès, dont « Ain’t Too Proud To Beg » et « I Wish It would Rain ». Malheureusement, la consommation de drogue de Ruffin et les problèmes avec les membres de son groupe ont provoqué sa sortie en 1968.

Robinson a brillé en tant que Ruffin dans le film, devenant le favori des fans. Une critique de 1998 Variety du film fait l’éloge de Robinson pour sa forte représentation de Ruffin, notant: «Il insuffle la vie à ce qui aurait pu être un Ruffin unidimensionnel.

Une partie du travail de Robinson dans le film ne faisait pas partie du scénario, y compris la ligne emblématique que Ruffin dit à Williams: « Personne ne vient vous voir Otis. » Robinson dit qu’il a livré la réplique avec une telle conviction que cela a énervé sa co-star qui a dépeint Williams.

Source: YouTube

Robinson dit à Vlad:

«Pendant que nous répétions, je reste toujours dans le personnage, alors nous faisions juste la scène et cela vient juste de sortir», dit-il. «Le réalisateur est venu et m’a chuchoté que l’acteur à qui je l’ai dit n’aime pas ça quand je dis ça. Et je lui ai dit: ‘Il n’est pas censé aimer ça. Avez-vous vu son visage quand je l’ai dit? N’est-ce pas ce que tu veux? »

De toute évidence, la ligne a fait partie du montage final et est la plus connue du film.