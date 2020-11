Leo Varadkar dénonce des «  insinuations  » autour de l’amitié avec un médecin gay

Leo Varadkar a dénoncé des «insinuations» autour de son amitié avec un médecin gay après avoir été appelé à démissionner suite à une fuite d’un document.

Le tánaiste irlandais (vice-premier ministre) a été confronté une semaine à une réaction violente après Village Le magazine a révélé qu’il avait divulgué un document gouvernemental confidentiel à un ami en avril 2019.

Varadkar a admis avoir divulgué les détails d’un accord gouvernemental avec l’Organisation médicale irlandaise (IMO) avec le Dr Maitiú Ó Tuathail, ancien président de l’Association nationale des médecins généralistes (NGAP), qui a depuis été dissoute.

Après des jours de controverse, Varadkar s’est adressé au parlement irlandais, le Dáil, mardi 3 novembre – mais les questions des élus ont rapidement pris un tour lorsque Tipperary TD Mattie McGrath a suggéré que Ó Tuathail et Varadkar étaient des «amis très proches», selon le Irlandais indépendant.

Dans sa déclaration, McGrath a parlé d’une photo de Varadkar avec Ó Tuathail à la Dublin Pride en 2019.

«Certains sont des amis à distance, certains sont des amis absents et certains sont des amis pour le moment. Je viens d’avoir une photo sur mon téléphone ici de vous et du Dr Ó Tuathail impliqués dans une certaine marche à Dublin en 2019. Des contacts très proches et des amis très proches », a déclaré McGrath, soulevant des chahuts de la part des membres du parlement.

Il a poursuivi en suggérant que Varadkar avait été utilisé «comme une marionnette» par Ó Tuathail.

Nous connaissons tous les sous-entendus ici. Nous savons tous ce que c’est.

Répondant aux remarques de McGraths, Varadkar a déclaré: «Nous connaissons tous l’insinuation ici. Nous savons tous ce que c’est. Nous savons tous que c’est une grande partie de ce qu’il y avait dans l’article (dans le magazine Village) et de ce qu’il y avait en ligne. Et ce n’est pas un vrai député.

Il a poursuivi: «Je sais ce qui se dit, ce n’est pas vrai. C’est quelqu’un qui n’est pas un ami proche.

«Il fait partie de mon cercle social plus large. Je dirais que nous nous sommes rencontrés deux fois l’année dernière. Il y a plus d’un an, il y a plus d’un an, il y a un an. Une fois, quand six personnes sont allées dîner, il était l’un des six et j’étais l’un des six autres.

«Et nous serions en contact et d’autres choses. Il est très impliqué sur la question du COVID. Nous n’avons pas le même avis sur COVID d’ailleurs. Il soutient la stratégie zéro COVID, je suis sceptique à ce sujet. «

Varadkar a déclaré que lui et Ó Tuathail «en parleraient», mais a déclaré que c’était aussi loin que leur amitié allait.

Leo Varadkar fait face à une motion de défiance.

Bien que le tánaiste ait nié tout acte répréhensible, il semble que la controverse ne disparaîtra pas de sitôt.

Leo Varadkar a fait l’objet d’un examen minutieux de la part des partis d’opposition pour sa fuite du document confidentiel.

Vendredi 6 novembre, le parti d’opposition Sinn Féin a déposé une motion de censure à Varadkar, qui sera débattue au Dáil mardi 10 novembre.

Un porte-parole du Sinn Féin a déclaré que le parti n’avait «d’autre choix» que de déposer une motion de censure «étant donné la gravité» de la situation.

Le parti a déclaré que Varadkar n’avait fait «aucune sanction» et a déclaré qu’il n’avait pas donné de récit crédible expliquant comment il en était venu à fournir le document confidentiel à Ó Tuathail.

Varadkar est entré dans l’histoire en devenant le premier taoiseach gay d’Irlande en 2017 en tant que chef du Fine Gael.

Après avoir perdu des sièges aux élections générales de 2020, son parti a négocié un accord avec le Fianna Fáil et le Parti vert pour entrer dans une coalition tripartite.

Selon les termes de l’accord, Varadkar exercera les fonctions de leader adjoint jusqu’en décembre 2022, date à laquelle il redeviendra taoiseach pour la seconde moitié de la vie du gouvernement.

Varadkar s’est publiquement déclaré homosexuel avant le référendum sur l’égalité du mariage en Irlande en 2015 lors d’une interview sur RTÉ Radio 1.