L’environnement de la reine Elizabeth II a détruit la Couronne

L’une des séries les plus populaires de ces dernières années est la série primée à plusieurs reprises La Couronne, visible par le service de streaming Netflix. Cette fiction nous invite à explorer en toute intimité la vie de l’une des femmes les plus puissantes de l’histoire, la Reine Isabelle II, et bien qu’il ait reçu les éloges de la critique spécialisée, à l’intérieur de la famille royale, ils sont très mécontents.

Comme toute production qui adapte la réalité à l’écran, il est normal que ses licences dramatiques soient prises lors du développement de divers moments historiques. C’est pourquoi une controverse est générée, comme cela s’est déjà produit avec le Prince Carlos, qui a déclaré deux faits qui ont été vus dans le programme qui l’ont beaucoup dérangé.

La dernière saison de La Couronne C’était spécial, car il avançait dans le temps et ils nous ont transportés au moment où le princesse Diana et dans la dramatisation, ils montrent le triangle amoureux avec le Carlos et la Duchesse de Cornouailles. Celui qui a élevé la voix pour exprimer son mécontentement était Arbitre Dickie, secrétaire du palais de Buckingham entre 1988 et 2000.

Arbitre a déclaré que la quatrième tranche était pleine de « personnages raides » et dépeint injustement le prince de Galles. Dans le chat avec Radio Times Il a dit: « Ce n’est pas un documentaire, ce n’est pas de l’histoire. C’est un drame et il a pris trop de licences dramatiques et a transformé le prince de Galles en méchant. Ce n’est pas un méchant. Il n’a jamais été le méchant et Peter Morgan [guionista] il a fait de Diana une victime … Il a dépeint des personnages que je ne connais pas. J’ai passé 12 ans au palais, j’ai traité tout le monde là-bas et ces gens ne sont pas ceux que j’ai rencontrés « .







Avec ses mots, il était dur contre la série de Netflix, même si a admis qu’Emma Corrin, qui jouait Lady Di, avait fait un excellent travail: « Elle a évidemment étudié Diana: ses gestes, sa démarche, ses mouvements, et elle le fait bien. ». Mais puis il est revenu à la critique et a pris pour cible Olivia Colman: « Je devrais quitter mon travail parce que, franchement, c’est une représentation périmée« .