L’environnement de jeu de The Elder Scrolls 5 Skyrim est déjà assez vaste, ajoutant deux donjons, six îles et plus

L’une des raisons pour lesquelles Skyrim est toujours joué après plus de dix ans est à cause de toutes les choses à explorer dans son vaste globe. Le plus grand jeu Elder Scrolls en termes de taille de zone est Daggerfall de 1996, mais Skyrim est toujours énorme. L’expérience originale à elle seule peut prendre plusieurs heures, mais certains mods offrent bien plus et sont parfois comparables à des DLC entiers.

Considérez l’exemple le plus récent, « La fierté de Teia ». Cette extension Skyrim faite à la main, découverte par DSO Gaming, semble ambitieuse. L’un des avantages est qu’il offre aux joueurs le contrôle de leur navire, qu’ils peuvent utiliser pour naviguer sur les mers de Tamriel. Ce mod ajoute également six îles, deux donjons et une tonne d’animaux supplémentaires, y compris de la vie aquatique, ce qui le rend particulièrement remarquable. Cet add-on, développé par smr1957 et Tasheni, semble être une solution fantastique pour prolonger la durée de vie de TES5. Il s’inspire également du mod « Les îles de Teia » de Tasheni.

Skyrim peut être modifié de plusieurs façons pour inclure de nouvelles fonctionnalités. Certains d’entre eux peuvent n’être que des ajouts mineurs, comme une nouvelle résidence, mais d’autres, comme « The Pride of Teia », vont plus loin en permettant aux joueurs de voyager vers de nouveaux endroits. Le navire peut être situé sur les îles de Teia proprement dites, devant Dawnstar, le long de la côte ou derrière Lonely Rock pour ceux qui veulent essayer cette toute nouvelle extension créée par des fans. De plus, le navire est navigable, au cas où quelqu’un se poserait la question. Avec une brève mention que les joueurs doivent lever l’ancre avant de pouvoir s’éloigner, la description sur Nexus Mods fournit un cours intensif rapide sur la direction.

Il y a maintenant une chance pour les débutants de plonger dans cette épopée vieille de dix ans et de voir ce que tout le battage a été à propos de toutes ces années après que Bethesda ait récemment réduit Skyrim et plusieurs autres titres en l’honneur de QuakeCon. De plus, de nouveaux mods sont constamment publiés pour prolonger considérablement la durée de vie du jeu.