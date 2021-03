L’environnement a un large dos. Les entreprises et les gens ne

D’ici 2030, l’industrie automobile devra réduire les émissions de CO deux voitures particulières de 37,5%. Une valeur très exigeante, partant d’une base qui met déjà les marques automobiles en «alerte rouge»: 95 g / km.

Malgré les avertissements du secteur, il est possible que le scénario devienne encore plus compliqué lorsque les nouvelles normes d’émission Euro 7 seront annoncées plus tard cette année. Cette année est donc une année de décisions majeures: le secteur doit réagir à la pandémie, récupérez et attendez toujours avec impatience le futur.

Ça ne sera pas facile. Je rappelle qu’en 2018, lorsque les nouveaux objectifs d’émission ont été fixés, les députés ont exprimé leur volonté d’aller « encore plus loin », en proposant une réduction des émissions de 40% comme « scénario idéal ». L’industrie demandait 30%, le législateur voulait 40%, nous sommes restés 37,5%.

J’irai même plus loin. Le scénario idéal serait de réduire les émissions à 100%. Ce serait excellent. Cependant, comme nous le savons bien, c’est impossible. Le péché originel est précisément cela: l’écart entre le législateur européen et la réalité. Au nom de la cause environnementale – qui appartient à tous et que TOUT LE MONDE doit mobiliser – les buts et objectifs sont revus à une vitesse impossible à suivre par l’industrie automobile et la société. Je renforce le mot société.

Rien qu’en Europe, le secteur automobile est responsable de 15 millions d’emplois, 440 milliards d’euros de recettes fiscales et 7% du PIB de l’UE.

Néanmoins, ces chiffres ne révèlent pas pleinement l’importance de l’industrie automobile. Il est important de ne pas oublier l’effet multiplicateur de l’industrie automobile sur l’économie – métallurgie, textiles, composants et autres industries manufacturières.

Nous pouvons faire un exercice: imaginez la région de Setúbal (et le pays) sans Autoeuropa. Les plus anciens se souviendront de la dépression sur laquelle la région de Setúbal a été votée après la fermeture de ses principales industries dans les années 1980. C’est «cela» avec lequel nous jouons lorsque nous changeons le cours des études qui se basent, souvent, sur au moins discutable.

Compte tenu de cela, on s’attendrait à une certaine considération dans toute prise de décision, mais ce n’est pas ce qui a été vu. En commençant par les municipalités, en passant par les gouvernements nationaux et en terminant par les décideurs européens.

Ce qui a été demandé à l’industrie automobile – dans les objectifs d’émissions, les formules de calcul et les mises à jour fiscales – c’est, en l’absence d’un autre mot: la violence.

Ceux dont la formation académique est basée sur l’ingénierie – contrairement à moi qui a fait une «école» de sciences humaines – savent que lorsqu’un gain d’efficacité – que ce soit en machine ou en procédure – de 2% ou 3% est atteint, c’est un raison d’ouvrir une bouteille de champagne, rejoignez l’équipe et célébrez l’exploit.

Autant que nous essayons de l’éviter, nos attentes – aussi légitimes soient-elles – sont toujours en phase avec la réalité. À cet égard, le législateur européen a été incompétent dans la gestion des attentes.

Il est pardonnable que des associations environnementales telles que « Transport & Environnement », dirigée par Greg Archer, et leurs homologues affirment que « les progrès ne sont pas assez rapides pour atteindre nos objectifs environnementaux ». Au vu de ces constats, une révision des objectifs serait attendue, mais ce n’est pas le cas, les objectifs se dégradent. Le choc de la réalité va être énorme.

Ils n’ont pas le poids de la responsabilité de ceux qui ont le bien-être de la société entre leurs mains – ou s’ils préfèrent, l’économie, dont le sens étymologique est «l’art de bien gérer la maison», notre planète. C’est pourquoi il n’est pas pardonnable que le législateur ne ressente pas ce poids. Comme il ne se sentait pas en octobre 2020, quand il a mis fin aux incitations aux hybrides. Nous sautons des étapes.

Est-il judicieux de cesser de prendre en charge les véhicules dotés de technologies hybrides, accessibles au portefeuille de la plupart des Portugais, qui permettent de rouler en ville plus de 60% du temps en mode électrique?

Ce n’est qu’un exemple de la façon dont le fondamentalisme environnemental nuit. Autre exemple: la campagne contre les moteurs diesel a conduit à une augmentation moyenne du CO deux dans l’UE. Une plus grande attention et une plus grande attention sont nécessaires dans la prise de décision. L’environnement a de «larges côtes», mais la société n’en a pas.

Ainsi, comme vous pouvez le voir d’après mes propos, ce n’est pas la nécessité d’un changement dans le secteur automobile que je remets en question. C’est plutôt la rapidité et les effets que nous voulons dans ce changement. Parce que lorsque nous traitons avec l’industrie automobile, nous nous occupons de l’un des principaux piliers de l’économie européenne. Nous avons touché au bien-être de millions de familles et à l’une des grandes réalisations de ces 100 dernières années: la démocratisation de la mobilité.

Au France, si nous voulons commencer à nous préoccuper sérieusement de la qualité de l’air et des émissions de CO deux , nous pouvons regarder le présent. Que pouvons-nous faire maintenant? Nous avons un parking avec une moyenne d’âge de plus de 13 ans. Plus de cinq millions de voitures au France ont plus de 10 ans et près d’un million ont plus de 20 ans.

Encourager la mise à mort de ces véhicules est, sans aucun doute, la réponse la plus efficace que nous puissions apporter pour lutter contre les émissions.

En plus de 120 ans, l’industrie automobile a fait preuve d’une extraordinaire capacité de changement, de responsabilité et d’adaptation. Un héritage que nous continuerons de rappeler aux plus pessimistes. Elle est nécessaire et l’industrie automobile mérite d’être reconnue non seulement pour ses erreurs, mais aussi pour son mérite. De plus, l’ensemble de la société, sans exception, vise à évoluer vers la décarbonisation.

Dans le cas de l’industrie automobile, nous sommes fiers d’assister et de signaler ce changement qui, sans intégrisme et sans laisser personne de côté, nous conduira vers la mobilité du futur: plus démocratique, avec moins d’impact environnemental et avec de nouvelles solutions.