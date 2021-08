L’entretien avec du ruban adhésif pour agent de bord de Frontier est-il réel ? Une fausse vidéo devient virale

Vous l’avez entendu un million de fois, mais personne ne semble s’en souvenir – ne croyez pas tout ce que vous voyez en ligne.

Malheureusement, ce fut le cas pour certains utilisateurs de Facebook après avoir réagi à une vidéo satirique sur YouTube qui faisait référence à des compagnies aériennes en train de coller des passagers indisciplinés.

Deux incidents de passagers aériens retenus avec du ruban adhésif en toile ont attiré beaucoup d’attention au cours du mois dernier – en particulier l’événement le plus récent sur un vol Frontier Airlines de Philadelphie à Miami.

En raison de l’étrangeté du ruban adhésif en toile étant la retenue de choix, les gens ont été particulièrement fascinés lorsqu’une interview vidéo d’un principal prétendant être un agent de bord nommé Alfredo Rivera interviewé par un journaliste au sujet de l’incident désormais infâme a commencé à circuler sur les réseaux sociaux.

L’« entretien avec du ruban adhésif » de l’agent de bord de Frontier est-il réel ?

Absolument pas. YouTuber et comédien James Bates, qui s’appelle The Real Spark, a réalisé la vidéo se faisant passer pour un agent de bord de Frontier nommé Alfredo Rivera comme une parodie de l’événement.

La vidéo de Bates est une version comique de l’incident du ruban adhésif imaginé du point de vue de l’hôtesse de l’air.

« Parfois, notre travail nous oblige à nous occuper de fous », plaisante Bates. « Parfois, si vous nous poussez trop loin, vous devrez parfois assister à cette huée **. »

« Sur ce vol en particulier, je suis assis sur le strapontin, et je le regarde juste faire l’imbécile. Il crache, jure et devient fou », a-t-il déclaré dans la vidéo.

Il a expliqué comment il a retenu le passager qu’il a décrit fictivement comme sentant « un paquet de cigarettes Marlboro, quatre verres d’alcool Everclear et des regrets ».

Il explique plus en détail que le passager tripotait les seins des autres agents de bord, mais le YouTuber « a dû intervenir » lorsque le passager a commencé à lui tripoter les seins.

Beaucoup pensaient que la vidéo était une véritable interview avec une vraie hôtesse de l’air.

Alors que la page de Bates indique clairement qu’il est un comédien et non un agent de bord, certains utilisateurs de Facebook n’étaient pas pleinement au courant de la blague.

Un article a été vu plus de 24 millions de fois et a été inondé de milliers de commentaires semblant tomber sous le charme de Bates.

« Je suis d’accord avec cet homme à 100%, et il en va de même pour les forces de l’ordre, commençons à écouter les responsables », a écrit un utilisateur.

« Il a fait ce qu’il avait à faire et a utilisé ce avec quoi il devait travailler », a écrit un autre. Heureusement, certains utilisateurs en ont vérifié d’autres dans les commentaires !

« Bien que ce soit assez drôle, je pense que c’est plus drôle que tout le monde sur ce fil de discussion pense que ce type est un agent de bord », a tease une personne.

Alfredo Rivera est-il le vrai nom de l’hôtesse de l’air ?

Non. C’est aussi un faux.

Alfredo Rivera est le nom d’un passager du vol qui avait parlé à un journaliste d’ABC 6 News.

Le nom du véritable agent de bord qui a été impliqué dans l’incident du ruban adhésif n’a pas été divulgué pour le moment.

L’interview d’agent de bord est un excellent exemple de la rapidité avec laquelle les fausses nouvelles peuvent se propager et être crues.

Bien qu’il s’agisse d’une erreur honnête dans la mesure où la vidéo n’était destinée qu’à être considérée comme une comédie, elle montre à quel point la désinformation peut souvent se propager comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.

Une parodie d’un événement d’actualité peut avoir été initialement partagée afin de faire rire, mais peut rapidement se transformer en d’autres utilisateurs qui comprennent mal la vidéo et la considèrent comme factuelle.

C’est une histoire aussi vieille que… eh bien, Internet. Vous ne pouvez pas croire tout ce que vous lisez en ligne.

Avec tant de nos nouvelles publiées sur Internet, comment sommes-nous censés savoir quoi croire sans creuser en profondeur ?

Les algorithmes de médias sociaux sont essentiellement un miroir amusant de votre personnalité Internet. Votre reflet est toujours là, mais il n’est peut-être pas exact.

Facebook, Instagram, Twitter et d’autres applications de réseaux sociaux voient ce à quoi vous prêtez attention en ligne. Ils voient ce que les personnes que vous suivez partagent et publient, ainsi que ce que vos abonnés partagent et publient. Ils remarquent également comment vous interagissez avec ce contenu et adaptent votre flux à ce qu’il pense que vous voulez voir.

Bien que cela conduise à plus d’interaction et d’intérêt sur le site, cela peut s’avérer problématique lorsque cela va un peu trop loin. Votre flux peut être jonché de messages uniquement qui confirment vos croyances.

Ce qui fait peur à propos de certains de ces messages, c’est qu’ils peuvent souvent évoluer en un jeu virtuel de téléphone. Le cycle de vie d’une publication sur les réseaux sociaux commence par une vidéo parodique avec une légende expliquant la comédie et la nature fictive.

Au fur et à mesure que ce message est partagé, commenté et modifié, il peut se retrouver sur votre flux vous indiquant que l’homme de la vidéo utilisant un langage moins que professionnel est le véritable agent de bord impliqué.

La morale de l’histoire ici est : faites attention à ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, ou au moins vérifiez les sources.

Livvie Brault est une écrivaine qui couvre l’amour de soi, l’actualité, le divertissement et les relations.