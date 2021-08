L’entreprise vous paiera 1 000 € pour regarder en rafale chaque épisode de Grey’s Anatomy

Le drame médical emblématique existe depuis 2005 et est toujours aussi fort après la mort de plusieurs personnages, des romances et des patients.

Le candidat retenu recevra 1 000 USD s’il est en mesure de préciser si Meredith Gray ou Miranda Bailey ont sauvé plus de vies au cours de la série.

Non seulement vous obtiendrez le prix en espèces, mais vous obtiendrez également un coffret complet de l’émission, un message Cameo personnalisé du Dr Richard Webber et un abonnement d’un an à Netflix.