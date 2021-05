L’entraîneur du Connecticut Sun condamné à une amende et suspendu après avoir dénigré la taille d’un athlète de la WNBA

SVR Sun Secure Après-Soleil 200ml

Le soin après-soleil Sun Secure , à la texture onctueuse et micro-aérée, permet d'hydrater, d'apaiser et de réparer les peaux échauffées par le soleil. L'agréable sensation de fraîcheur qu'il procure à l'application et son parfum estival en font un indispensable pour l'été. Il vous assure une peau satinée et un bronzage parfait ! Sa formule, hypoallergénique et non comédogène, contient de la niacimide, qui permet de réparer les effets de l'exposition au soleil sur les cellules cutanées. Le plus de cet après-soleil ? Son fini non gras et non collant.