L’entraîneur des Chiefs Andy Reid rompt le silence sur l’accident de voiture de son fils: «  Mon cœur saigne pour tout le monde  »

L’entraîneur-chef des Chiefs de Kansas City, Andy Reid, a fait ses premiers commentaires publics sur l’accident de trois voitures la semaine dernière impliquant son fils, l’entraîneur des secondeurs de Kansas City, Britt Reid, qui a mis une fillette de 5 ans dans un état critique.

Reid a parlé aux journalistes de l’incident du 4 février dimanche après la défaite des Chiefs 31-9 contre les Buccaneers de Tampa Bay au Super Bowl 55.

«Mon cœur va à tous ceux qui ont été impliqués dans l’accident, en particulier la famille avec la petite fille qui se bat pour sa vie», a déclaré Reid lors de la conférence de presse d’après-match. «C’est une situation difficile. Je ne peux pas en parler davantage que ce que je suis ici. Donc, les questions que vous avez, je vais devoir les rejeter à ce moment-là. Mais juste d’un point de vue humain, mec, mon cœur saigne pour toutes les personnes impliquées dans ça. »

Le quart-arrière de Kansas City, Patrick Mahomes, a également commenté l’incident lors de la conférence de presse d’après-match.

« C’était une situation tragique partout », a déclaré Mahomes. « Vous priez pour tous ceux qui étaient impliqués. Mais nous sommes entrés dans le match, et j’avais l’impression qu’il était toujours l’entraîneur (Andy) Reid, toujours le même gars. »

Britt Reid, 35 ans, n’a pas assisté au Super Bowl de dimanche. Il aurait été hospitalisé après l’accident avec des blessures non révélées, selon ESPN. Après le match, on a demandé à son père si l’accident était une distraction et avait contribué à la mauvaise performance des Chiefs lors du match.

« D’un point de vue humain, c’est difficile », a déclaré Andy Reid. « Du point de vue du football, je ne pense pas que ce soit un problème. »

Jeudi, peu après 21 heures, Britt Reid, au volant d’une camionnette, a percuté deux véhicules garés sur une rampe d’entrée près du centre de pratique des Chiefs à Kansas City, Missouri, selon la filiale de NBC KSHB. Un véhicule s’était arrêté pour aider un autre qui était en panne d’essence, a déclaré la police à KSHB.

Britt Reid a déclaré aux policiers qu’il avait bu deux ou trois verres avant l’accident, a déclaré KSHB. Les agents ont déclaré qu’ils pouvaient sentir «une odeur modérée de boissons alcoolisées» sur lui et que les yeux de Reid étaient injectés de sang, selon un mandat de perquisition obtenu par KSHB.

Une fillette de 5 ans a subi une lésion cérébrale dans l’accident et reste dans un état critique, selon un membre de la famille. Jeune famille

L’accident a causé une lésion cérébrale à une fillette de 5 ans nommée Ariel, selon une page GoFundMe créée par un parent, Tiffany Verhulst. Le site Web de collecte de fonds a partagé une mise à jour dimanche indiquant qu’Ariel restait dans un état critique et n’était pas réveillé. Un enfant de 4 ans sur la banquette arrière de la même voiture qu’Ariel a subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger et a également été emmené à l’hôpital, a rapporté KSHB.

En 2007, Britt Reid a été accusé de conduite sous l’influence, de possession d’une substance contrôlée et de possession d’accessoires liés à la drogue, selon les archives judiciaires du comté de Montgomery, en Pennsylvanie. Il a ensuite été condamné à six mois de prison.