L’entraîneur Bombay revient dans la première bande-annonce de The Mighty Ducks: Game Changers

Ce matin apporte notre première bande-annonce officielle pour le prochain Peut-être des canards série sur Disney Plus, qui devrait faire ses débuts en mars!

Bonne nouvelle ce matin alors que nous obtenons à la fois une bande-annonce ET la date de la première de la prochaine série de 10 épisodes de la franchise emblématique Might Ducks. Les puissants canards: des changeurs de jeu fera ses débuts sur Disney Plus le 26 mars et je suis déjà vendu:

Je dois dire que je ne m’attendais pas à me sentir si ému de revoir Emilio Estevez dans le rôle de Gordon Bombay, et c’est chouette de voir l’approche adoptée avec l’histoire (où les Ducks sont maintenant le trop sérieux «méchant» équipe). Je vais certainement devoir donner une chance à celui-ci.

Au cours de la saison de 10 épisodes qui se déroule dans le Minnesota actuel, les Mighty Ducks sont passés de outsiders décousus à une équipe de hockey jeunesse ultra-compétitive et puissante. Après qu’Evan Morrow (Brady Noon), 12 ans, ait été coupé sans cérémonie des Ducks, lui et sa mère, Alex (Lauren Graham), ont décidé de créer leur propre équipe d’inadaptés pour défier le féroce, gagnant-à-tout- coûte la culture des sports pour les jeunes aujourd’hui. Avec l’aide de Gordon Bombay, ils redécouvrent les joies de jouer par amour du jeu.

La série met en vedette une nouvelle équipe talentueuse de jeunes acteurs prometteurs, dont Brady Noon, Maxwell Simkins, Swayam Bhatia, Luke Islam, Kiefer O’Reilly, Taegen Burns, Bella Higginbotham et DJ Watts.

«The Mighty Ducks: Game Changers» est produit par ABC Signature, une partie des studios de télévision Disney. Steve Brill, le créateur original, scénariste et producteur exécutif des trois films, qui ont engendré une franchise de la LNH, est de retour en tant que co-créateur et producteur exécutif de la nouvelle série. Josh Goldsmith et Cathy Yuspa («The King of Queens», «13 Going On 30») sont co-créateurs et serviront de producteurs exécutifs et de showrunners. Michael Spiller est producteur exécutif / réalisateur de la série, James Griffiths étant réalisateur / EP sur le pilote. Emilio Estevez est producteur exécutif et Lauren Graham est co-productrice exécutive. George Heller et Brad Petrigala de Brillstein Entertainment Partners et Jon Avnet et Jordan Kerner sont également producteurs exécutifs non rédacteurs.