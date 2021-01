L’entraînement de Captain Marvel 2 commence avec Brie Larson montrant son gymnase à domicile intimidant

Brie Larson a commencé sa formation pour Capitaine Marvel 2. La star de Marvel Cinematic Universe a fait cette annonce lors de sa dernière vidéo YouTube, où elle a également révélé qu’elle avait une friteuse à air pour Noël. On ne sait pas comment la friteuse à air fonctionnera dans le nouveau programme d’entraînement de Larson, mais elle tiendra probablement tout le monde au courant sur sa chaîne. Les fans de MCU se souviendront que Larson a subi un processus d’entraînement intense pour se mettre en forme de super-héros pour le premier Capitaine Marvel, qui est sorti en salles début 2019.

Afin de bien s’entraîner pour Capitaine Marvel 2, Brie Larson avait un gymnase personnel construit dans son garage. En ce qui concerne les gymnases à domicile, Larson a l’air intimidant, ce qu’elle souligne même lors de sa visite. « Oh ouais, elle a des gens de gym à domicile », a plaisanté l’actrice. « Ça arrive. » Elle a ensuite invité Zac Efron et Dwayne « The Rock » Johnson chez elle pour des séances d’entraînement socialement éloignées. Quant à savoir si cela se produit ou non, personne ne peut le deviner pour le moment.

Avant son casting Capitaine Marvel, Brie Larson a admis qu’elle n’était pas vraiment une «personne de gym». Elle a dit: «Je voulais juste être un cerveau, donc je ne me souciais que de lire des livres et de comprendre les mots, et tout ce qui impliquait mon corps me faisait des démangeaisons. Mais c’était l’occasion pour moi de … faire de mon corps le mien . » Larson a documenté ses progrès sur les réseaux sociaux, et ce n’est pas pour les âmes sensibles. Son entraîneur Jason Walsh, a déclaré: « Brie a travaillé 5 jours par semaine avec moi à peu près les neuf mois entiers … Elle a travaillé son cul pour se mettre en forme pour ce film. »

Alors que le premier épisode était principalement axé sur Carol Danvers, Capitaine Marvel 2 aura plus de personnages pour partager la vedette. Il a été confirmé que la star de Mme Marvel, Iman Vellani, jouera également un rôle important dans la suite, aux côtés de Teyonah Parris dans le rôle de Monica Rambeau. Les détails de l’histoire sont toujours gardés secrets, ce que Brie Larson mentionne dans sa vidéo. Elle n’a vraiment pu qu’annoncer que sa formation avait commencé, ce qui devrait toujours être une nouvelle passionnante pour les fans de MCU.

Capitaine Marvel 2 est prêt à être réalisé par Nia DaCosta et il sortira en novembre 2022. Cela étant dit, Brie Larson, qui semble déjà en pleine forme, a un temps décent pour se mettre en forme de super-héros avec son entraîneur Jason Walsh. Ils ont travaillé neuf mois la dernière fois, mais on ne sait pas s’ils devront faire le même temps pour la suite. Interrogé sur la durée de la formation pour le premier film, Walsh a noté que la majeure partie de la précaution était de s’assurer que Larson pouvait gérer à peu près tout sans se blesser sur le plateau et faire dérailler la production. Vous pouvez consulter le Capitaine Marvel 2 annonce de formation ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube officielle de Brie Larson.

