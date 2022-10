L’enthousiasme d’Henry Cavill pour son retour en tant que Superman

in

Henry Cavill a déjà officialisé son retour en tant que Superman après son apparition dans Black Adam et maintenant l’acteur britannique partage tout l’enthousiasme pour ce retour.

©IMDBSuperman

La scène des post-crédits Adam noir marqué le retour attendu de Henry Cavill Quoi Superman avec le héros disant au personnage Dwayne Johnson Quoi « Ils ont dû parler ». Il a été confirmé plus tard que DC travaillait sur une suite à Homme d’acierquelque chose que les adeptes de cette version de Clark Kent ont demandé il y a des années, même avec des campagnes Internet qui se sont avérées fructueuses.

Parler avec Josh Horowitz L’acteur britannique a laissé les sensations que ce retour a suscitées en lui : « Il y a un avenir si brillant devant lui pour le personnage, et je suis tellement excité de raconter cette histoire avec un Superman extrêmement joyeux. »Cavill a dit. « Pour le moment, je ne peux rien partager… mais avec le temps, je pourrai partager et tout le monde entendra toutes les choses passionnantes à venir », il ajouta.

La joie d’Henry Cavill de revenir en tant que Superman

Henry Cavill Il a également exprimé ses sentiments lorsqu’il a réutilisé le costume emblématique qu’il a su enfiler pour la première fois à l’occasion d’un enregistrement Homme d’acier: « J’ai choisi celui-là en particulier à cause de la nostalgie attachée au costume. C’était incroyablement important pour moi d’être là et de profiter de ce moment. C’est l’un des meilleurs moments de ma carrière. C’est génial d’avoir l’opportunité de l’utiliser à nouveau. »

L’interprète enregistre la série Le sorceleur pour Netflix et a avoué qu’il avait dû demander la permission aux responsables de ce programme télévisé d’enregistrer le caméo dans Adam noir. Cependant, il a souligné que c’était quelque chose de si secret qu’à aucun moment il ne l’a révélé au peuple de Le N rouge qu’est-ce qu’il allait filmer précisément.

En réponse à une vidéo Zack Snyderle cinéaste qui a choisi Henry Cavill Quoi Superman et l’a réalisé trois fois en tant que héros, les Britanniques ont déclaré: « C’est un homme adorable et je lui suis extrêmement reconnaissant pour tout ce qu’il a fait pour moi »Cavill a continué à raconter. «Ce sont des souvenirs formateurs pour moi, sur le plan de la carrière. C’est alors que tout a changé. Je me souviens d’eux avec émotion. Zack si tu cherches… merci, mon ami »terminé.

