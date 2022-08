L’enthousiasme de Gwendoline Christie pour son retour dans Star Wars

guerres des étoiles

L’actrice qui a joué le capitaine Phasma dans la trilogie de la suite de Star Wars était enthousiasmée par un projet de franchise « alternative ».

©IMDBCapitaine Phasma

Gwendoline Christie n’est pas étrangère aux grandes franchises car elle a acquis une renommée mondiale en tant que Brienne of Tarth dans la série de HBO jeu des trônes et plus tard est venu à la franchise guerres des étoiles où il a prêté sa présence importante au capitaine Phasma dans la trilogie de la suite de la saga intergalactique la plus célèbre de tous les temps. Il a eu le temps de revenir dans ce monde en prêtant sa voix à la série animée Star Wars : La Résistance de 2018.

La course de Gwendoline Christie est actuellement en excellente santé avec sa participation à la série de Netflix L’homme de sable où elle donne vie à Lucifer en plus du fait qu’on la verra bientôt dans l’émission Merlin personnifiant Larissa Weems dans une émission télévisée qui nous apportera une nouvelle version de La famille Addams du talentueux réalisateur Tim Burton.

Cependant, un autre projet de Gwendoline Christie la passionne beaucoup et c’est le jeu. Lego Star Wars : La saga Skywalker. « C’est la prochaine grande étape pour moi. Parce que quand j’étais adolescent, j’étais assez obsédé par les jeux informatiques et j’étais plutôt doué pour ça. Je pense qu’il est temps de les revoir car ils pourraient être tout ce que je voulais au départ. Il y a des mondes entiers là-bas où nous pouvons enquêter sur notre mégalomanie ! »a-t-il déclaré à EO.

Gwendoline Christie de retour dans Star Wars

La vérité est que Captain Phasma n’a pas été très bien utilisé par les créatifs derrière la trilogie suite de guerres des étoiles où il meurt au corps à corps contre Finn lors des événements du film le dernier jedi et cela a rappelé aux fans ce qui était arrivé à Boba Fett dans les entrées originales de la série : un personnage mystérieux qui engendre sa propre base de fans mais finit mal.

Gwendoline Christie a admis ne pas avoir lu les bandes dessinées sur le capitaine Phasma mais elle dit aussi qu’elle est une grande fan de guerres des étoiles et jouerait à nouveau son personnage sur n’importe quel support où l’occasion se présenterait, comme c’est le cas avec Lego Star Wars : La saga Skywalkerune version de l’histoire loin du live action traditionnel de l’histoire imaginée par Georges Lucas.

L’histoire de Phasma ? Hux l’a recrutée dans le Premier Ordre et elle est devenue capitaine de tempête en charge de la sécurité de la base de Starkiller. Bien qu’elle ait été attrapée par Finn, Han Solo et Chewbacca, la forçant à baisser ses boucliers pour que les navires de la Résistance puissent attaquer. Elle réapparut plus tard sur le navire Supremacy et affronta à nouveau Finn, mais fut vaincue et tomba dans le feu, mettant fin à ses jours.

