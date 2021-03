Lentement avec l’andor; saint est de l’argile et loin

Tout dans la vie n’est pas un jardin fleuri. La semaine qui commence le lundi 15 et se prolonge jusqu’au dimanche prochain 21 le montrera, selon l’interprétation des cartes de tarot pour la période, comme indiqué ci-dessous:.

L’Apostolat 12 – Vous traversez une période difficile où vous devez accepter la vraie réalité dans laquelle vous vivez. Il se sent pris au piège et ne peut continuer à évaluer ses actions de cette manière.

L’Espoir 17 – Vous marchez sur le bon chemin, lorsque vous pensez avoir atteint la fin de la piste, de nouvelles portes s’ouvrent pour vous. Moment favorable pour démarrer de nouveaux projets.

La passion 15 – Il est temps de regarder à l’intérieur de vous-même et de prêter plus d’attention à vos actions. À ce moment, réfléchissez davantage avant d’agir et de réfléchir aux événements du passé.

Apprentissage 65 – Les anciens problèmes qui semblaient non résolus commencent à être résolus à ce moment-là. Cette lettre montre que le moment est venu pour de grandes réalisations.

Solitude 61 – Pariez sur une nouvelle posture par rapport à ce que vous voulez à ce moment-là et saisissez les nouvelles opportunités qui se présentent à vous.

