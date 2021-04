L’ensemble de la conception P50 Huawei dans la plus détaillée à ce jour fuite

Elecro Traitement UV Pro Pool Plus Vulcan Modèle - 55 W - jusqu’à 50m3, Pompe doseuse incluse - Non

Traitement UV Pro Pool Plus Système unique : UV + radicaux hydroxyles Le traitement UV ProPool + améliore la qualité et la clarté de l’eau. Il neutralise efficacement les micro-organismes et les bactéries. Le chambre de réaction en titane poli produit des radicaux hydroxyles oxydants et augmente l’efficacité