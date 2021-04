L’ensemble de découverte de la navette spatiale de la NASA de Lego avec Hubble est le rêve d’un geek de l’espace (Critique)

Je suis un millénaire qui n’est même pas né lorsque la navette spatiale a volé pour la première fois, mais en tant qu’enfant du début des années 1980, j’ai eu la chance de suivre bon nombre de ses missions jusqu’à ce que la NASA retire la flotte en 2011.

Naturellement, en tant que Canadien loin de la rampe de lancement en Floride, je l’ai d’abord regardé voler à la télévision. Mais j’ai rêvé de voir un lancement (littéralement, comme je me souviens avoir un rêve amusant impliquant de courir à proximité dans une voiturette de golf); J’ai finalement eu la chance de voir trois lancements en 2009 à 2010 (y compris Discovery), après avoir obtenu mon diplôme universitaire et obtenu un emploi à temps partiel lors de la dernière récession qui m’a permis de voyager, même si je comptais des sous comme je l’ai fait. J’ai eu de la chance parce que le programme a pris sa retraite il y a dix ans, le 21 juillet 2011.

Vous pouvez donc imaginer ma nostalgie lorsque j’ai jeté un coup d’œil au dernier ensemble de Lego représentant la navette spatiale Discovery et la mission du télescope spatial Hubble, STS-31, qui a été lancée le 24 avril 1990 – il y a presque exactement 31 ans. Je ne me souviens pas de cette mission, mais je me souviens de nombreuses excursions de mise à niveau des astronautes vers le télescope au cours des décennies qui ont suivi; la première mission a principalement porté sur un miroir défectueux qui s’est accidentellement lancé sur Hubble et a brouillé sa vue, tandis que d’autres ont remplacé et mis à niveau des composants.

La navette et Hubble étaient des éléments déterminants de la technologie spatiale pour ma génération. La navette a déployé plusieurs satellites et a aidé à construire la Station spatiale internationale, tandis que Hubble a cartographié l’expansion cosmique et nous a montré des scènes sympas allant de morceaux de comète percutant Jupiter à un immense image de la galaxie Andromède (M31) en haute définition.

Une construction épique

Image 1 sur 6 Le nouvel ensemble de découverte de la navette spatiale de la NASA de Lego est livré avec le télescope spatial Hubble et sera lancé dans les magasins Lego le 1er avril 2021. (Crédit d'image: LEGO)

le Découverte de la navette spatiale de la NASA set (PDSF 199,99 € US) sort jeudi (1er avril) avec 2 354 pièces à assembler. C’est loin d’être le premier ensemble de navettes de Lego, et les fans de longue date de Lego savent probablement que la société a publié un Ensemble navette Hubble pour les enfants il y a quelques années.

Cet ensemble est fermement conçu pour la foule adulte, uniquement en affichage. Ma construction avec un «emballage sans frustration» (ce qui signifie que les pièces et les autocollants étaient organisés dans 17 sacs numérotés et quelques sacs sans étiquette) m’a pris près de 11 heures.

Je bougeais assez rapidement car j’ai de l’expérience dans la mise en place d’autres ensembles récents de grands espaces tels que le Station spatiale internationale (864 pièces), le Atterrisseur Apollo 11 Eagle (1087 pièces) et le Fusée Apollo 11 Saturn V (1 969 pièces en l’honneur de son année de lancement, 1969.) Mais votre kilométrage peut varier. Les constructeurs de Lego incroyablement adeptes vont probablement bien moins de 10 heures, tandis que les débutants peuvent s’attendre à passer beaucoup plus de temps. Mais vraiment, quelle est la précipitation? C’est un ensemble qui vaut la peine d’être admiré au fur et à mesure.

Le télescope spatial Hubble est une co-star incroyable dans le nouvel ensemble de découverte de la navette spatiale de la NASA de Lego. (Crédit d’image: Elizabeth Howell / 45secondes .fr)

Dans le style de la NASA, j’ai enregistré quelques «leçons apprises» de la construction de cet ensemble. Le premier est d’avoir une très grande surface. Mon espace de bureau disponible était d’environ 3 pieds sur 2 pieds (1 mètre sur 0,6 mètre); Je recommanderais un peu plus grand car l’organisation des pièces, la navette manuelle et sans cesse croissante devenait plus difficile au fil des heures. Je l’ai fait à la fin, mais c’était une pression serrée car l’ensemble final mesure 21 cm de haut, 54 cm de long et 34 cm de large.

Ensuite, prenez votre rythme, car certaines parties de l’ensemble nécessitent beaucoup de délicatesse à assembler et vous voudrez être à pleine énergie lorsque ces sections se présenteront. Un exemple est les nombreux autocollants réfléchissants qui doivent coller précisément sur des sections des portes de la soute, ce qui se produit à l’extrémité arrière d’un énorme sac de pièces où vous pourriez être fatigué de toute façon. Vous devrez également faire attention à ce que la base de la navette reste ensemble pendant que la baie de charge utile supérieure est en construction; un morceau ou deux est tombé du bas pendant ma construction, mais je l’ai facilement remonté.

Les diagrammes que Lego envoie dans son magnifique manuel – rempli de faits amusants sur les navettes – sont pour la plupart explicites, même si j’ai eu du mal à quelques endroits. Pour les yeux certes fatigués, alors que je construisais le décor sur trois longues journées pour cette histoire, il semblait que Lego me demandait de construire deux roues gauches à un moment donné. De plus, le bras robotique du Canadarm a une pièce unique au milieu qui est facile à confondre avec d’autres articulations grises, alors assurez-vous de ne pas répéter mon erreur de l’utiliser dans une antenne et de me gratter la tête dans une confusion totale pendant 15 minutes jusqu’à ce que j’aie repéré la pièce mal utilisée.

Le nouvel ensemble de découverte de la navette spatiale de la NASA de Lego est livré avec le télescope spatial Hubble et sera lancé dans les histoires Lego le 1er avril 2021. (Crédit d’image: LEGO)

Ce sont cependant de petits problèmes avec l’ensemble par ailleurs incroyable. J’ai eu de plus petits éclairs nostalgiques lors de la construction du cockpit, avec les ordinateurs aux allures des années 1980 et les minuscules chaises d’astronaute. Le gouvernail et les volets se sont enclenchés facilement sur le châssis de la navette, avec les moteurs. Lego a également pris soin de minimiser l’utilisation de pièces en noir et blanc dans les endroits qui n’apparaîtront pas sur la construction finale. Utiliser des jaunes, des bleus, des verts et des rouges a rendu beaucoup plus facile de naviguer rapidement dans ces sections, car sinon j’aurais cherché pendant des heures la bonne pièce.

J’adore la façon dont les différentes parties de la navette bougent lorsque vous l’avez assemblé, bien qu’étant un klutz, je n’ai pas poussé l’ensemble trop loin en termes de flexibilité. Cela dit, il semble que les roues se replient vers le haut et vers le bas depuis le cadre. Le gouvernail et les volets oscillent d’avant en arrière. Mieux encore, les portes de la soute s’ouvrent et se ferment très facilement. Vous pouvez placer votre Hubble terminé à l’intérieur de cet espace vide, ou l’empiler à l’intérieur, ou le mettre de côté sur un support; Lego vous donne une liberté totale pour déterminer vos préférences d’affichage.

Pour ceux qui pourraient se présenter à la navette, j’adore la façon dont l’ensemble intègre un peu d’éducation dans la construction. J’ai déjà mentionné les faits dans le manuel, mais ce que j’aime aussi, c’est tout ce que le plateau montre en termes de capacités de la navette. Il est évident à la regarder qu’il a été conçu pour atterrir un peu comme un avion.

La taille relativement énorme de la baie de charge utile était l’un des principaux défis de conception de Lego pour faire fonctionner cet ensemble. Mais cela en vaut la peine, car cela montre l’une des principales fonctions de la navette, qui était de transporter des objets de haut en bas depuis l’espace. La navette ne montre pas tout à fait la capacité réelle de ce véhicule, qui était généralement de sept personnes; cependant, huit astronautes étaient possibles si vous les compreniez vraiment, style STS-61A. Mais je peux apprécier la taille relative du cockpit qui a rendu difficile son intégration dans tous les sièges. En prime, j’aime la façon dont vous pouvez voir certains des sièges et des ordinateurs lorsque vous regardez à travers les fenêtres en verre à l’avant.

Cet ensemble nécessitera beaucoup d’argent et de temps de votre part pour être lancé avec succès, mais si vous pouvez vous permettre ces deux choses, cela vaut bien l’investissement. Les amateurs de navettes ont enfin un ensemble qui peut fièrement côtoyer ceux de la génération Apollo et de l’ISS, et les petites touches détaillées font de cet ensemble un grand hommage au succès durable de Hubble.

